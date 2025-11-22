След като обяви, че НАТО е в „мозъчна смърт“, Макрон предвижда и края на Г-20

Еманюел Макрон има склонност да предсказва края на епохи. През 2019 г., преди руската инвазия в Украйна, той обяви, че НАТО е на практика в състояние на мозъчна смърт. Сега този военен съюз се затруднява да се справи с решаването на ескалацията между Москва и Киев, пише Bloomberg.

На срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, бойкотирана от САЩ, френският президент отново влезе в обувките на Касандра от „Илиада“.

„Първата среща на африканския континент бележи важен етап в живота на Г-20“, заяви Макрон по време на встъпителна реч в Йоханесбург. „Но трябва също така да признаем, че Г-20 може би достига края на един цикъл“, добавя той.

Самото съществуване на блока, според Макрон, е изложено на риск.

На срещата малкото разпознаваеми лидери се мъчеха да запълнят пространството на оскъден фон. Този път усилието да се подредят за обща снимка изглеждаше половинчато. Миналата година бившият президент на САЩ Джо Байдън се появи късно и снимката трябваше да бъде направена отново - зловещ знак дори тогава за съкращаване на средствата от страна на Вашингтон. Тази година Доналд Тръмп можеше да заеме централно място и да вдигне палец нагоре със Сирил Рамафоса. Вместо това бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва направи това.

Италианският премиер Джорджиа Мелони липсваше в първоначалния състав, като седем други лидери, които не присъстваха, трябваше да бъдат заменени.

Подчертавайки отклонението от традицията, френският държавен лидер посочи отсъствието на САЩ на масата за преговори, трудността при защитата на хуманитарното право и суверенитета на някои страни като Украйна като доказателства, изискващи спешно колективно повторно ангажиране.

„Трудно ни е да постигнем общ стандарт по отношение на геополитическите кризи“, заяви Макрон.

Той несъмнено размишлява върху собствения си политически живот, тъй като президентският му мандат изтича през 2027 г. Макрон е най-опитният държавник от Г-7, на чиято среща той ще бъде домакин догодина, и често размишлява философски върху края на мултилатерализма.

В миналото той призоваваше за „истинска европейска армия“ още преди екзистенциалната опасност, в която се превърна Владимир Путин за континента. Но Франция също се затрудняваше да съчетае реториката си с действия.