В Сърбия не са оптимисти, че ще има скорошна сделка за рафинерията на "Газпром Нефт"

Сръбският президент Александър Вучич коментира, че не е оптимист, че ще има сделка за покупката на рафинерията на "Газпром Нефт" - NIS, преди края на деня (22 май), когато изтича срокът на дерогацията от САЩ.

Компанията е под санкциите на Вашингтон още от предишната администрация в Белия дом - на демократа Джо Байдън. Тя обаче е единствената рафинерия на Сърбия и в страната се опитват да я продадат, за да може да продължи нормалната си работа. Интерес към съоръжението има от унгарската MOL, но сръбските власти отбелязват, че не очакват сделка да бъде сключена.

Ройтерс припомня, че разговорите за продажбата на руската компания (56%) се водят от януари. Другият акционер в NIS е сръбската държава.

Белград се опита да убеди САЩ, че рафинерията работи само за нуждите на местния пазар и няма други активи в региона. Това се смята и за една от причините за продажбата на бензиностанциите на "Газпром" в България. Сега Вучич отбеляза, че се надява да получи още едно удължение на дерогацията от САЩ, за да може продажбата да бъде финализирана.

"Имахме безкрайни срещи с хората от MOL. Надявам се, но не съм оптимист", допълни още той пред сръбската РТС.

В своето интервю сръбският президент намекна и за предсрочни избори след близо година на антиправителствени протести. "Изборите могат да се проведат в периода между средата на септември и края на ноември", каза Вучич пред РТС, но все още няма официално обявени предсрочни парламентарни избори.

Bloomberg отбелязва, че това ще бъдат петите избори за последното десетилетие в Сърбия и четвъртите предсрочни. Партията на Александър Вучич доминира в сръбската политика от 2012 година.