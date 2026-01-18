IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Санкционираната от САЩ компания NIS възобнови работата на рафинерията си в Сърбия

NIS има срок до края на март да договори продажбата на руските дялове в нея и преговаря за това с унгарската MOL

18:09 | 18.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Петролната компания NIS, която е мажоритарна собственост на Русия, въозобнови работата на рафинерия в Сърбия, като е подновила вноса на суров петрол, след като получи освобождаване от санкциите, наложени от САЩ, съобщи сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, цитирана от Ройтерс.

Тя заяви в публикация в Instagram, че рафинерията е възобновила работата си след почти двумесечна пауза.

Министърът допълни, че първият дизел, произведен от рафинерията след възобновяването на работата, трябва да бъде на пазара до 27 януари. Службата за контрол на чуждестранните активи  (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на NIS, в която мажоритарният дял принадлежи на руските „Газпром Нефт“ и „Газпром“, през октомври като част от по-широки мерки, насочени към енергийния сектор на Русия във връзка с войната на Москва в Украйна.

NIS има срок до края на март да договори продажбата на дяловете, притежавани от руските фирми, и в момента води преговори за продажба на унгарската компания MOL.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви в четвъртък, че очаква първоначалното споразумение за продажбата да бъде одобрено от OFAC през идните дни.

NIS, която оперира единствената петролна рафинерия в Сърбия, получи отсрочна от санкциите от OFAC до 23 януари, което ѝ позволява да внася суров петрол през хърватския тръбопровод JANAF.

„Газпром“ и „Газпром Нефт“ имат съответно 11,3% и 44,9% от NIS. Сръбското правителство има дял от 29,9%.

Последна актуализация: 18:09 | 18.01.26 г.
NIS Газпром петролна индустрия в Сърбия санкции на САЩ
