"Газпром Нефт" е готова да продаде поставената под санкции сръбска рафинерия NIS

Руската "Газпром Нефт" се е съгласила да продаде своя дял в поставената под санкции на САЩ рафинерия NIS в Сърбия, съобщи министърът на енергетиката Дубравка Джендович-Ханданович, цитирана от DANAS. Руската компания беше поставена под санкции на САЩ през януари 2025 година, но нейното сръбско звено доскоро получаваше дерогация и продължаваше да работи.

Причината за тези отстъпки е, че това е единствената рафинерия в Сърбия и нейната работа също така е ключова за баланса в региона. От октомври обаче работата беше прекратена, след като Вашингтон поиска цялостното изтегляне на руския мажоритарен собственик от NIS.

"Газпром Нефт" има дял от 56,1% в рафинерията. Заради санкциите през септември компанията прехвърли част от акциите си на свързана компания - JSC Intelligence. Руската информационна агенция "Интерфакс" съобщи, че дружеството е част от "Газпром" и се управлява от Gazprom Capital. Седалището на дружеството е в Санкт Петербург. Трансакцията не беше одобрена от САЩ като достатъчно условие рафинерията да продължи да работи.

Сръбската държава държи дял от 29,9% от капитала на дружеството, а сред миноритарните собственици са още сръбските звена на банките UniCredit и унгарската OTP.

Енергийният министър каза, че активите на руския собственик ще бъдат продадени на трета страна, която на този етап няма да бъде оповестена заради водените търговски преговори. Според нея правителството е успяло да избегне криза - от 43 дни рафинерията не получава петрол, но недостиг на горива на пазара няма.