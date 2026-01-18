Над 200 хил. души са без ток в Запорожка област след украински удар с дронове

Над 200 хил. потребители в контролирата от Русия част на Запорожка област в Украйна останаха без ток в неделя, съобщи назначеният от Москва губернатор на областта след украински удар с дронове в събота, предава Ройтерс.

В изявление, публикувано в „Телеграм“, Евгений Балицки заяви, че се работи по възстановяване на електроснабдяването, но почти 400 населени места остават без ток.

Температурите са значително под нулата в югоизточната Запорожка област, около 75% от която е контролирана от Русия.

Русия често бомбардира енергийната инфраструктура на Украйна през почти четиригодишната война, като причинява ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а тази зима се насочи и към отоплителните системи.

Отделно в планинската област Северна Осетия в Кавказ две деца и един възрастен са били ранени, след като украински дрон ударил жилищна сграда в град Беслан, съобщи губернаторът на областта.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в неделя, че двама души са били убити, а десетки други са били ранени при масирана руска атака с дронове в Украйна през нощта. Това се е случило, докато преговарящите от САЩ и Украйна обсъждаха план за следвоенния период в поредния кръг от мирните преговори.

Москва засили зимната си кампания от удари по украинската енергийна система, като същевременно води офанзива на бойното поле, докато Киев е под натиск от САЩ да осигури мир.

Зеленски заяви, че Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Хелменицка и Одеска области са били подложени на нападение с над 200 дрона. Армията съобщи, че са регистрирани 30 удара в 15 локации.

Един човек е бил убит във втория по големина град в Украйна Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов, който през последните дни информира за значителни щети в местните енергийни съоръжения в резултат на руските удари.

За момента няма информация къде е загинал вторият човек.

Големи градове, включително столицата Киев, трябва да се справят прекъсвания на електрозахранването и отоплението, тъй като Русия нанася удари по електропреносната мрежа, която и без това е затруднена поради студовете. При това местните жители трябва да се справят с температури, които достигат до -16 градуса по Целзий.

В събота Зеленски заяви, че е наредил вносът на електроенергия и допълнително енергийно оборудване да бъде ускорен колкото е възможно.

Поредната масирана атака на Русия е извършена в момент, когато представители на САЩ и Украйна се срещат в Маями, за да обсъдят гаранции за сигурност и пакет за възстановяване на Украйна след войната.

Вашингтон притиска Киев да приеме рамково мирно споразумение, което след това ще бъде представено на Москва. Русия е резервирана към дипломатическите усилия и изисква значителни отстъпки от Украйна.