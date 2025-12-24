Украйна и САЩ търсят териториален компромис за мир с Русия

Украйна и САЩ остават разделени предимно по териториални въпроси в преговорите за мирен план за прекратяване на войната на Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Bloomberg.

„Вече имаме проектодокументи, които до голяма степен отразяват съвместната украинско-американска позиция, в някои отношения и американската позиция“, каза Зеленски пред репортери в Киев във вторник. „Някои въпроси все още предстои да бъдат решени“, допълни той.

Въпреки това Зеленски даде оптимистична оценка, като заяви, че преговорите „са се приближили значително до финализиране на документите“.

Седмици на преговори с посредничеството на САЩ доведоха до 20-точков мирен план, който може да се превърне в основа за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война. Президентът на Русия Владимир Путин обаче продължава да настоява за максималните искания на Русия, включително Киев да се откаже от територии в Източен Донецк, които войските му не успяха да превземат през почти четири години боеве след пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г.

Украйна отхвърли искането, опасявайки се, че предаването на силно укрепения район ще я направи уязвима за нова руска атака. Сега Киев се стреми да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да предложи на Русия спиране на войната по сегашната линия на съприкосновение, каза Зеленски.

Русия в момента предлага да изтегли войските си от областите на Днепропетровск, Николаев, Суми и Харков, според президента. Но Москва също така иска Украйна да се изтегли от района, който все още контролира в Донецк, който според САЩ трябва да бъде определен като „свободна икономическа“ или „демилитаризирана“ зона, каза той.

„Всъщност сме в ситуация, в която руснаците искат да се изтеглим от Донецка област, докато американците се опитват да намерят начин това да „не бъде изтегляне“ – защото ние сме против изтеглянето“, каза Зеленски.

Ако САЩ продължат да подкрепят искането на Русия за оттегляне на украинските войски от Донецк, за да се позволи създаването на специална зона, Украйна ще настоява Русия също да изтегли войските си от района, според президента. Отказването от каквато и да е територия би било трудно за изпълнение от правителството в Киев, тъй като би нарушило украинското законодателство и би изисквало референдум.

Не е ясно дали Путин е готов да приеме предложенията. Той преди това е настоявал, че военните цели на Кремъл ще бъдат постигнати или чрез преговори, или на бойното поле, и е заявил, че Донецката, Луганската, Запорожката и Херсонската област в Украйна трябва да станат част от Русия, дори след като неговите сили никога не са ги окупирали напълно.

Друг спорен въпрос в преговорите е статутът на Запорожката атомна електроцентрала, най-голямата в Европа. САЩ настояват централата, която Русия завзе през 2022 г., да бъде съвместна собственост на трите страни, според Зеленски. Тръмп е предложил бъдещото производство на съоръжението да бъде разделено поравно между Украйна, Русия и САЩ.

Зеленски нарече идеята „много неподходяща и не напълно реалистична“, добавяйки: „Как може да има съвместна търговска дейност с руснаците след всичко, което се случи?“

Президентът заяви, че производството трябва да бъде разделено наполовина между Украйна и САЩ, които след това биха могли да решат дали да прехвърлят част от своя дял на Русия.

Коментарите на президента са най-подробният отчет досега за състоянието на преговорите за мирното споразумение. Зеленски каза, че американските пратеници ще предадат проекта на 20-точковия план на руските си колеги в сряда.

Като част от компромиса Зеленски обеща да проведе президентски избори „възможно най-скоро“ след постигане на прекратяване на огъня. Примирието ще влезе в сила в деня на подписването на мирното споразумение с наблюдение от международни медиатори.

На Украйна ще бъде позволено да запази мирновременна армия от до 800 000 войници и всяко нарушение на прекратяването на огъня от страна на Русия ще задейства гаранции за сигурност от САЩ, каза Зеленски.

Украйна също така получи подкрепата на САЩ за ясен краен срок за присъединяване към Европейския съюз и ангажимент за стотици милиарди долари за следвоенно възстановяване, както и за нов пакт с Русия за защита на речната и морската ѝ търговия, според президента.

„Към днешна дата, времето за присъединяване на Украйна е двустранна дискусия между САЩ и Украйна, без европейско потвърждение засега“, каза Зеленски.