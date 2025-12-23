Киев намалява зависимостта си от технологиите на САЩ, Русия нанася масиран удар

Украйна постепенно намалява зависимостта си от военната подкрепа от САЩ, пишат руски наблюдатели в каналите в Telegram, анализирайки репортажи от производителя на дронове и ракети Fire Point в западни медии през последните седмици. Според руските заключения разработката за ракетата "Фламинго" не оправдава очакванията, но компанията произвежда вече по 200 дрона на ден от модификациите FP-1, които са с далекобойност от около 1600 км, както и FP-2, чиято далекобойност е до 200 км, но е със 100-килограмова бойна глава.

В момента това са едни от най-масово използваните дронове за далекобойните удари в Русия заедно с "класическия" "Лютий".

Цената им е около 55 хил. долара и в нея от съображения за сигурност вече не се използват компоненти от САЩ и Китай, а само местни и европейски части. Това означава, че не само САЩ се отдръпват, но и Украйна постепенно намалява зависимостта си от технологиите на Вашингтон, отбелязват още руските наблюдатели.

В последните месеци Киев действително се обвързва все по-сериозно с европейските си партньори, включително и за уникални доскоро възможности, давани от САЩ като например терминалите Starlink на компанията на Илон Мъск SpaceX. Европейците инвестират в производството на дронове, а Украйна споделя някои от своите уникални технологии в тези съвместни предприятия, някои от които се изграждат и на територията на Европа.

Русия е натрупала 2000 дрона и готви масирани удари по празниците

Русия има в запас към 2000 дрона, които очакват минусови температури в Украйна, за да има по-голям ефект от спирането на електро и топлозахранването в градовете, пише украинското издание Defense Express. Вероятно ще има три или четири масирани удара с много кратка оперативна пауза между тях, отбелязват още експертите.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масирани атаки около Рождество и обърна внимание, че Русия е отхвърлила предложенията за примирие по празниците, отправени от Германия и от САЩ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че не искат примирие, а траен мир.

Москва обаче не изчака до празниците и започна още тази нощ (23 декември) с масирана атака с дронове и ракети. Основният удар изглежда е насочен към Одеска област - дронове и ракети са насочени към Рени и Измаил, гори кораб в пристанището на Одеса. Вълни от дронове се насочва и към столицата Киев и областта, както и към енергийни и жп обекти в западните области.

Русия вдигна и бомбардировачи Ту-160 и Ту-95, общо девет, както и има изстреляни ракети "Калибър" от Каспийско море, посочват украинските мониторингови групи. Те отбелязват, че запасите на украинските системи за ПВО са поизчерпани от последните атаки и могат да се очакват и поражения.

FT: Путин получава "розова картина" за фронтовата линия

Руският президент Владимир Путин не получава реалните данни от фронта, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници в близкия до Кремъл кръг. Изданието посочва, че отговорен за сводките е главнокомандващият въоръжените сили ген. Валерий Герасимов, а оптимистичните доклади карат Путин да вярва, че скоро Украйна ще капитулира и руската икономика ще издържи по-дълго от западната помощ за Киев.

Институтът за изучаване на войната (ISW) посочва, че тези неточни отчети се виждат и в заявленията за успехи, които не се потвърждават дори и от руските военни кореспонденти, но са основа за исканията за териториални отстъпки.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който е категоричен, че Украйна трябва да отстъпи пред тези искания, призна, че пълната окупация на Донецка област би отнела поне година на скъпи военни действия, а предаването ѝ без бой крие рискове за бъдещето на Украйна. Според ISW срокът за окупация ще бъде 2-3 години при днешното темпо.

Антъни Блинкен: Путин няма да приеме отстъпките на Доналд Тръмп

Отдаването на територии няма да проработи по две причини - украинците много трудно ще бъдат убедени да се откажат от неокупирана територия, приемайки това като награда за руския президент Владимир Путин, а на второ място - самият Путин не иска само това. Този коментар направи бившият държавен секретар Антъни Блинкен пред CNN.

Според него руският президент няма да приеме отстъпките, които предлага американският му колега Доналд Тръмп, защото иска да е сигурен, че "Украйна му принадлежи по един или друг начин".

Блинкен посочи, че Русия действително напредва на бойното поле, но много бавно и с големи загуби. Той призова за силни гаранции за Украйна, защото Москва е нападнала не само нея, а и принципите на международното право.

Украйна и САЩ обсъждат гаранциите за сигурност в отделно споразумение

Украйна и САЩ обсъждат гаранции за сигурност след края на войната, които обаче ще бъдат описани в отделен документ, а няма да са част от плана за мир, стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски по време на кратък брифинг в Киев.

Той уточни, че целта е споразумението да бъде ратифицирано от Конгреса, като части от него няма да не бъдат публични, дори и след подписването му. В отделен документ е описан план за възстановяването на Украйна, допълни още Зеленски и каза, че американската страна е поискала подробности по мирния план, които не са съгласувани в руската страна, да не бъдат разгласявани.

Очаквам завръщането на преговорния екип и пълен доклад от разговорите през уикенда, каза той по време на вечерното си обръщение за 1398-ия ден пълномащабната война.

Намаляващите цени на петрола оказват натиск на Руся

Намаляващите цени на руския петрол, санкциите и другите форми на натиск са част от мерките, които ще убедят Владимир Путин да спре да воюва, заяви още украинският президент в своето вечерно обръщение. "Путин ще воюва докато има пари, за да купи лоялността на своите приближени и руснаците, на които в момента плащат за убийства на фронта", допълни още той.

Като част от натиска срещу Русия той отбеляза ударите в тила по петролни съоръжения, извършени от украинските дронове, които се добавят към санкциите срещу руската енергетика, наложени от Европа и САЩ.

Украински военни навлязоха на територията на Белгородска област

Украински щурмови групи са навлезли в Белгородска област и са намерили укритие в гориста местност, съобщава украинският Център за отбранителни стратегии. Мисията засега изглежда ограничена и не прилича на настъплението в Курска област от лятото на миналата година. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1398-ия ден от пълномащабната война показва, че интензивността на бойните действия се запазва висока. Регистрирани са 205 атаки спрямо 223 ден по-рано. Русия е нанесла и 14 въздушни удара с 41 авиационни бомби. Малкият им брой за втори пореден ден вероятно е свързан с подготовката на масираната въздушна атака по украинските градове тази сутрин.

През миналото денонощие руските военни са извършили и 3800 артилерийски обстрела, както и са използвали 4500 fpv-дрона по обекти на фронтовата линия и близките населени места.

Най-интензивни са боевете в Покровското направление (58), като и украински и руски военни анализатори съобщават за тежки битки в града и около жп линията. Активни се запазват действията в Костянтинивското направление (31 атаки), както и в Хуляйполе (13 атаки) и Купянското направление (11).

Високопоставен руски генерал загина при взрив пред дома си

Сутринта на 22 декември при взрив в автомобил на 16-на километра от Кремъл загина високопоставеният ген. Фанил Сарваров, участвал във войните в Чечня и Сирия, а сега ръководител в Генералния щаб на руската армия, съобщи ТАСС. Една от версиите за разследващите е причастност на украинските служби, макар Киев да не е поел отговорност за случая.

Според руски военни анализатори това е 13-ят високопоставен руски офицер, загинал след операция на украинските служби от началото на пълномащабната война. Преди около година загина ген.-лейтенант Игор Кирилов, обвинен от Киев за използването на химическо оръжие на фронтовата линия. Той беше взривен от устройство, заложено в електрическа тротинетка, паркирана до входа на дома му. Тогава руският президент Владимир Путин обвини службите за сериозен провал в осигуряването на сигурността. През април загина и ген.-лейтенант Ярослав Москалик, отново при взрив на автомобил в град Балашихия край Москва.

Според Sky News последният взрив е не само предупреждение към Москва, но и сигнал към САЩ, че въпреки всички заявления, Кремъл не контролира изцяло ситуацията на бойното поле. Британското издание обръща внимание, че този атентат се извършва по време на преговорите за мир, на които Русия се опитва да убеди САЩ, че победата ѝ е неминуема и няма смисъл да продължават да подкрепят Украйна.

ГУР запали два самолета на летището в Липецк

Украинското военно разузнаване ГУР разпространи видео от атака по летището в Липецк, извършена в нощта срещу 21 декември. От кадрите се вижда подпалването на два самолета Су-30. Операцията е подготвяна в продължение на две седмици, отбелязват разузнавачите.

Изучени са били маршрутите на патрулиране на охраната и графикът им за смяна, което е позволило и проникването на защитената територия. Атаката е била извършена в хангара, в който са били военните самолети, а след това изпълнителите са успели да напуснат летището, посочват още от институцията, оглавявана от ген. Кирило Буданов.