S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България на "положителна"

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings е повишила перспективата пред рейтинга на България на "положителна" от "стабилна".

Агенцията е потвърдила и дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута на страната на ниво BBB+/A-2, съобщават от пресслужбата на Министерството на финансите.

Положителната перспектива отразява потенциала за повишаване на доходите и ускоряване на растежа в България, подкрепен от подобрена политическа стабилност, планираните реформи и изплащането на средства от фондовете на Европейския съз (ЕС), посочва се в съобщението.

В анализа на рейтинговата агенция е отбелязано, че предсрочните парламентарни избори през април дадоха мнозинство на партията на бившия президент Румен Радев, с което приключиха пет години на политическа нестабилност.

Според анализаторите новата ситуация би трябвало да позволи на правителството да реализира антикорупционните мерки, да изпълни условията за получаване на последните траншове на България по Плана за възстановяване и устойчивост и да започне фискална консолидация.

От S&P Global Ratings прогнозират, че БВП на глава от населението в България ще продължи да нараства, като отбелязват, че показателят вече се е удвоил от 2019 г. насам. Нетният държавен дълг остава умерен, като очакванията са да се запази под 30% от БВП до 2029 г.

Според рейтинговата агенция конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план, но до 2029 г. растежът на БВП ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според анализаторите структурата на енергийния микс в България би трябвало да спомогне за смекчаване на последиците от енергийната криза.

Сред разглежданите фактори, които биха довели до повишение на рейтинга, са засилване на икономическия растеж на България и ръст на средния доход на глава от населението, подкрепени от реформи и усвояване на средства от фондовете на ЕС.

S&P Global Ratings биха могли да намалят перспективата пред рейтинга на страната на "стабилна" през следващите две години, ако икономическият растеж на България се окаже по-слаб от очакванията. Друг фактор за понижение на перспективата би било съществено влошаване на фискалната позиция на страната.