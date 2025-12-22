Румънският президент: Икономиката надви морала в новия свят на Доналд Тръмп

През 2025 година повечето европейски лидери работеха над задачата как да живеят с американския президент Доналд Тръмп, или още по-лошо - без него, пише европейското издание Politico. Още с идването си на власт в Белия дом през януари той показа колко малко се интересува от Европа, а членове на неговата администрация са дори открито враждебни към някогашните си най-близки съюзници.

Новата администрация в САЩ спря помощта за Украйна, наложи мита върху вноса на европейски стоки, а Тръмп определи ЕС като "разпадаща се група от нации, водени от слабаци".

Сега европейците се опитват да преценят колко далеч всъщност може да отиде Тръмп, защото Европа все още се нуждае от САЩ като съюзник, както и дали все още евроатлантическият съюз съществува, когато Тръмп съобщи, че иска да поднови отношенията си с Русия и президента Владимир Путин.

"Светът се променя - в някои отношения сменихме моралния начин да вършим нещата с по-прагматичен и икономически изгоден", казва румънският президент Никушор Дан пред Politico. Страната му е една от тези, за които връката със САЩ е от съществено значение.

В Румъния е разположена най-голямата база на НАТО, както и база за защита от удари с балистични ракети, но в същото време от Вашингтон вече обявиха намаляване на военното си приъствие по източния фланг на НАТО и изтеглянето на 800 военни от Румъния.

Европа и САЩ са естествени съюзници, защото споделят еднакви ценности повече, отколкото с други региони по света, смята още Дан. Според него в момента Европа и САЩ опитват да се разберат по-добре едни други. За румънския президент Тръмп има право в някои от своите изявления.

Много често решенията в общността се взимат твърде бавно и трудно, казва Дан и сочи за пример решението за заема за Украйна, което беше взето в 3 часа сутринта, след 15 часа финални преговори. Преди това в ЕС от месеци се коментираха начините за финансиране на Киев през следващите две години.

В същото време всички членове бяха единодушни, че това решение е от ключово значение за ЕС.

Войната в Украйна

Румънският президент обаче е песимист относно преговорите за мир, които са много интензивни в последните седмици. Според него Путин не иска мир, защото смята, че "след още два-три месеца ще има по-добри условия, отколкото сега". Дан е категоричен, че всяко решение, което "награждава агресора" е заплаха не само за Европа, но и за сигурността в целия свят. "Решението е в ръцете на украинците - те страдат толкова много, че не можем да ги обвиняваме, каквото и решение да вземат", коментира още Никушор Дан пред Politico

Румъния е важен хъб за доставки за Украйна, тренира военни и пилоти за F-16 и работи заедно с България и Турция за премахване на мини от Черно море.

Страната отчита и паднали руски дронове на своя територия, но омаловажава случките. "Опитваме се да кажем на хората, че не са в опасност", допълва Дан.

Руските хибридни атаки

Изборите за президент в Румъния бяха отменени веднъж, когато стана ясно за масирана кампания на руски тролове в TikTok. Според местните власти политическият живот привлича вниманието на Кремъл от години.

При втория опит за провеждане на избори, след голяма избирателна активност, Никушор Дан изненадващо спечели, побеждавайки лидера на крайнодесния "Алианс за обединение на румънците" Джордже Симеон. Предварителните проучвания сочеха, че той ще спечели около 40% от гласовете на румънците.