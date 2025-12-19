ЕС няма решение за замразените активи, руското настъпление в Покровск губи темпо

След 15 часа преговори европейските лидери не постигнаха съгласие за замразените руски активи и използването им за финансиране на Украйна. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи по време на брифинг в Брюксел, че Украйна ще получи 90 млрд. евро за следващите две години под формата на заем, гарантиран с бюджета на общността.

Украйна ще възстанови заема, когато Русия ѝ плати репарации за нанесените щети. Ако това не се случи, тогава ЕС ще използва средствата, за да погаси заема си. Работата за използването на замразените средства продължава и те ще останат блокирани до края на войната, посочи и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя призна, че вече има умора от войната сред членовете на общността и три държави - Унгария, Словакия и Чехия, няма да участват в схемата. Антониу Коща посочи, че по време на разговорите в залата европейските лидери не са получили гаранции, че използването на руските активи не ги прави уязвими.

"Обединени сме в разнообразието", допълни той по повод нежеланието на трите държави да участват в осигуряването на финансова подкрепа за Киев. Коща обясни, че единството се е проявило преди дни, когато ЕС единодушно реши да замрази руските активи до края на войната (а не да се налага на шест месеца да се прегласува решението), както и че тези пари ще бъдат използвани за Украйна.

Вечерта на 18 декември полският премиер Доналд Туск съобщи пред медии, че в залата са единодушни, че руските активи ще бъдат предадени на Украйна и друга опция за финансиране не се разглежда. Но няколко часа разговори без мобилни телефони по-късно стана ясно, че решение засега няма, разговорите ще продължат, а руските активи ще бъдат дългосрочна перспектива за Украйна.

Очакваният бюджетен дефицит на Украйна е 45-50 млрд. долара през 2026 г.

По-рано по време на брифинг в Брюксел украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев трябва да знае до края на годината дали ще получи финансиране от ЕС и допълни, че страната му разполага с нужните средства до пролетта. Според оценките на Киев дефицитът в бюджета за догодина е около 45-50 млрд. долара.

Зеленски смята още, че използването на руските активи за финансиране на Украйна през 2026 година - за възстановяване, ако войната е приключила, или за подкрепа на бойните действия, ще бъде много силен сигнал, че Москва трябва да плати за щетите, които е нанесла.

Без финансиране ще започнем да намаляваме производството на дронове, в което в момента имаме паритет с руснаците, и ще спрем далекобойните удари, обясни той в отговор на въпрос как липсата на финансиране ще се отрази на бойното поле.

Без финансова подкрепа позициите на Украйна ще отслабнат и страната ще стане по-уязвима, каза още Зеленски. Той посочи, че при това положение няма никакъв шанс да се говори за дипломация и надежда Москва да преговаря за мир.

Нерешените въпроси в мирните преговори

В Брюксел Зеленски потвърди, че има нерешени въпроси в разговорите с представителите на САЩ. Той уточни, че става въпрос за териториите и по-специално неокупираните части на Донбас, Запорожката АЕЦ и репарации от Русия.

Неговите думи потвърждават медийни публикации, че в Берлин са договорени основно гаранциите за сигурност, които Украйна иска да получи, и на предстоящи разговори в Маями те ще бъдат дискутирани с Русия. Руската агенция ТАСС съобщи, че за преговорите в САЩ ще бъде изпратен Кирил Дмитриев - ръководител на фонда за благосъстояние на Русия и един от приближените до руския президент.

Американският президент Доналд Тръмп призова Украйна "да побърза" по време на дискусия с медии в Белия дом на въпрос за водените преговори. Според него Русия може да промени позициите си, но не коментира повече въпроса.

Русия губи темпото на настъплението в Покровск

Започва да се вижда оперативна умора и руските войници губят темпото на настъплението си в Покровск, сочат данните на украинския Център за отбранителни стратегии. Вече седмици наред руските военни не успяват да преминат през жп линията и опитват да обградят останалите украински позиции в района.

Украйна успява да задържа присъствието си и в другите части на града, опровергавайки заявленията за пълната окупация на града и обкръжение на военни. Статистиката за водените бойни действия също показва известно забавяне в това направление.

В началото на зимата руските военни се фокусират в превземането на няколко града - агломерацията Покровск и Мирнохрад, Костантинивка, Сиверск, Лиман и Хуляйполе в Запорожката област. Придвижването им е основно под прикритието на мъглата и лошото време, което ограничава действията на украинските оператори на дронове.

На този етап руската офанзивата в Купянск е спряна и в момента към 90% от града е под контрола на Украйна. Руските военни към Лиман и Сиверск са по-слабо подготвени, но се възползват от численото си превъзходство и лошото време, настъпвайки към градовете, сочат още украинските анализатори.

В Запорожката област руските военни вече са в покрайнините на Хуляйполе и опитват новата руска тактика на инфилтрация с малки щурмови групи. И в това направление техниката се използва основно за доставки, а не за атаки.

Бойните действия в Краматорското направление, тоест към Часов Яр, са почти затихнали. Градът беше обявен за цел от руснаците след превземането на Бахмут през май 2023 година.

От началото на декември Русия е окупирала 212 кв. км площ, като през втората седмица от месеца има видимо забавяне на темпото - 83 кв. км, сочат изчисленията на военният анализатор Олександър Коваленко.

След кратката пауза отново се увеличава интензивността на бойните действия

Данните на Въоръжените сили на Украйна към 22 часа на 18 декември сочат, че бойните действия отново се активизират. Регистрирани са 183 сблъсъка спрямо 125 ден по-рано. Най-напрегнато остава в Покровското направление, където се съобщава за 46 атаки. В съседното Олександривско направление те са 22.

Интензивни са битките в Костянтинивското направление (24), както и към Хуляйполе (17). Данните на ВСУ към 22 часа на миналото денонощие сочат и девет атаки в Купянск.

Към 22 часа на 18 декември Русия е извършила 49 въздушни удара със 111 управляеми авиационни бомби, както и 3100 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 2400 fpv-дрона.

Украйна атакува един от най-големите химични заводи в света

Украйна атакува химическия завод ТОАЗ в Толиати, Самарска област, който е сред най-големите производители на амоняк в световен мащаб. Според данните капацитета за производство е около 3 млн. тона амоняк годишно.

В нощта срещу 19 декември украински дронове нанесоха удари по топлоцентрала в Орел, както и по обекти в Ростовска област. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи за поражение по далекопровод, което остави без ток големи части от Ростов.

Русия продължи ударите си по важен мост по трасето Одеса - Рени.