Продължаващите руски атаки затрудняват стабилизирането на енергийната мрежа в Украйна

Към 50 жилищни и административни сгради в Киев продължават да са без електроснабдяване и отопление, след като руските сили нанесоха по-рано удари по енергийната инфраструктура на столицата, съобщиха представители на киевската градска администрация пред Укринформ.

„Тази сутрин посетих един от пунктовете за поддръжка на топлофикационните дружества, откъдето екипите тръгват за ремонт и възстановяване на отоплителните мрежи. Комуналните служби работят денонощно”, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в „Телеграм“.

Според данни на Киевската енергийна служба към днешна дата над 40 сгради в различни райони на столицата остават без ток, а 471 обекта, включително жилищни блокове, са без централно отопление, тъй като повредите по мрежата все още не са напълно отстранени.

Междувременно руска ракетна атака в района на Буча, Киевска област, тази нощ е довела до прекъсване на електроснабдяването на около 56 хил. потребители, посочват местните власти пред Укринформ. В резултат на взривовете са били повредени ключови участъци от електропреносната мрежа, което е наложило аварийни прекъсвания и ремонтни дейности.

Специалисти от украинските енергийни служби работят без прекъсване за възстановяване на елекроснабдяването, като приоритетно се възстановяват критичните обекти и социални услуги. Продължаващите удари обаче затрудняват стабилизирането на мрежата.

Руските сили поеха контрол върху още две селища в Украйна

Руските сили поеха контрол над още две селища в Украйна - Приволе в Донецка област и Прилуки в Запорожка, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"В резултат на решителни действия подразделения на Южната групировка войски освободиха населения пункт Приволе в Донецката народна република. Подразделения на войскова групировка "Изток" навлязоха в дълбочина в отбраната на противника и освободиха селището Прилуки в Запорожка област", посочват от министерството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независим източник.

Министерството на отбраната съобщи също, че за денонощие руските войски са поразили обекти от енергийната и транспортната инфраструктура, използвани за нуждите на украинската армия, както и пунктове за временно разполагане на формирования на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 167 района, отбелязва ТАСС.

Според министерството руската ПВО е свалила през последното денонощие две украински ракети с голям обсег "Нептун" и 214 дрона от самолетен тип. "Средствата за ПВО унищожиха и 6 ракетни снаряда за система за залпов огън HIMARS американско производство", допълни ведомството.

Украинска делегация пристигна за разговори в САЩ

Украински преговарящи пристигнаха в САЩ за разговори със специалния американски пратеник Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, съобщи представител на делегацията от Киев, цитиран от AFP.

Преговорите ще се проведат в Маями и ще са посветени на гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна след войната. Те се състоят на фона на серия от масирани руски атаки срещу украинската инфраструктура, довели до прекъсвания на електроснабдяването и отоплението.

"Заедно с Рустем Умеров и Давид Арахамия ще проведем важна дискусия с нашите американски партньори относно детайлите на мирното споразумение. Планирана е съвместна среща със Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и Дан Дрискол", съобщи в Telegram ръководителят на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, цитиран от Укринформ.

"Украйна се нуждае от справедлив мир. Работим за резултати", добави той.

Президентът Володимир Зеленски заяви вчера, че очаква по време на разговорите да получи яснота относно позицията на Русия по подкрепяните от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на войната. Той добави, че ако в Маями "всичко бъде финализирано" и американската страна даде съгласие, споразуменията може да бъдат подписани следващата седмица по време на Световния икономически форум в Давос.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп заяви пред Ройтерс, че руският президент Владимир Путин е "готов да сключи сделка", но че Украйна е по-малко склонна, като посочи Зеленски като пречка в преговорния процес. Оценката на Тръмп е в ярък контраст с тази на европейските съюзници.

Зеленски отговори, че Русия бави усилията за мир. Той посочи най-новите удари по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските намерения на Москва.

