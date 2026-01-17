Проектът за мегапосолство на Китай в Лондон поражда опасения за националната сигурност

Очаква се британският премиер Киър Стармър да одобри до дни, малко преди посещението си в Пекин, проект за китайско посолство с площ от 20 хил. кв. метра в сърцето на Лондон – въпреки опасенията от шпионаж и сплашване на опоненти в изгнание.

Дали Обединеното кралство е на път да пусне вълка в кошарата? Очаква се следващата седмица да бъде официално одобрен огромен нов комплекс, предназначен да побере китайското посолство в Лондон. Според няколко британски медии това става въпреки опасенията на депутати от Лейбъристката и Консервативната партия относно рисковете за националната сигурност и последиците за хонконгските и уйгурските изгнаници в столицата.

Откакто проектът беше обявен, разнообразна група политически фигури, жители, активисти в изгнание и защитници на правата на човека се противопоставиха на тази китайска дипломатическа мисия - най-голямата на Запад. Днес се очаква няколко хиляди души да протестират отново пред бившата сграда на Кралския монетен двор, придобита от Пекин през 2018 г. за 294 млн. евро, за да премести там сега твърде малкото си посолство.

Бивше цистерцианско абатство, а по-късно и място на монетния двор на британския паунд до 60-те години на миналия век, комплексът, разположен на метри от Tower Bridge, e част от историята на Лондон. Но не само неговата историческа стойност предизвиква противоречия: сградата се намира директно над чувствителни комуникационни и оптични кабели. Тези кабели свързват финансовите центрове на Лондонското Сити и Канари Уорф, които заедно образуват втория по големина финансов център в света.

За противниците на проекта това дава на Пекин директен достъп до едно от биещите сърца на световната икономика. Методите, използвани за постигане на това, включват физическо отклоняване на кабели или инсталиране на подслушвателни устройства. Това безпокойство се подхранва от планове, представени от китайските власти, които включват изграждането на няколко подземни помещения. Мрежа от 208 помещения би могла да улесни достъпа до кабели, но също така да позволи инсталирането на тайно оборудване за наблюдение.

Тази седмица "Дейли Телеграф“ разкри и съществуването на голяма, тайна стая, разположена само на един метър от скандалните оптични кабели. Освен това бяха забелязани системи за извличане на горещ въздух, инсталации, които биха могли да подсказват за бъдещо наличие на оборудване за наблюдение.

"Одобряването на този обект предоставя на Китай отправна точка за икономическа война в самото сърце на нашата критична финансова инфраструктура“, предупреди Алиша Кърнс, министър на националната сигурност в сянка. "Никой не може да ми гарантира, че технологичните възможности на ККП (Китайската комунистическа партия) ще бъдат управляеми в рамките на едно десетилетие, камо ли пет,“ подчерта Кърнс.

Известен с активния си шпионаж, Китай е сред основните заплахи за националната сигурност на Обединеното кралство, заяви през ноември 2025 т. британският министър, отговарящ за сигурността, Дан Джарвис, който разкри съществуването на мащабна операция за набиране на персонал, насочена към лица с достъп до информация за правителството и парламента.

"Посолствата винаги са били използвани като бази за разузнавателни операции, независимо дали са технически, или не“, предупреждава Даниел Ломас, експерт по сигурността в университета в Нотингам, който смята, че непременно ще бъдат въведени контрамерки. Британското контраразузнаване "със сигурност е трябвало внимателно да картографира местоположението на посолството и кабелите, за да установи как китайците биха могли да ги използват. Устройствата за активно наблюдение ще позволят бързо предупреждение до службите за сигурност в случай на опит за манипулация“.

Друга възможност: пренасочване на кабелите. Операция, която "ще струва на данъкоплатците няколко милиона“, посочва защитникът на правата на човека Люк де Пълфорд, един от основните противници на проекта. "Освен това, китайците притежават сградата и ще е необходимо тяхното разрешение за извършване на каквато и да е работа,“ предупреди още Пълфорд.

От своя страна, според съобщенията, MI5 не е имала опасения за сигурността по отношение на проекта за китайско мегапосолство, разкри миналата година британският всекидневник "Гардиан". Въпреки че близостта на тези критични инфраструктури поражда опасения, според Даниел Ломас, именно размерът на бъдещия комплекс би могъл да представлява сериозно предизвикателство за британците. Причината се крие в значителното увеличение на китайския персонал, който се движи свободно благодарение на дипломатическите визи.

"Това е отлична възможност за прикриване на агенти на Министерството на държавната сигурност под прикритието на дипломати, които след това могат да се занимават с тайни дейности по събиране на разузнавателна информация срещу Обединеното кралство. MI5 вече е изправена пред редица сериозни заплахи, като например иранска и руска дейност, както и продължаващата заплаха от тероризъм “, предупреждава известният експерт.

Правозащитниците също се опасяват, че това огромно посолство може да служи като задна база за агенти, натоварени със задачата да проследяват и сплашват дисиденти в изгнание. Тези опасения са особено остри сред диаспората в Хонконг, която наброява около 285 хил. души, много от които избягаха след репресиите на Пекин срещу продемократичните движения.

Сред тях е активистката Клоуи Чунг, обвинена в "подбуждане към сецесия“ и "съучастие“ с чужда държава съгласно силно противоречивия закон за националната сигурност . През декември 2024 г. полицията на Хонконг предложи награда от 110 хил. евро за информация, водеща до нейния арест.

"ККП използва тези тайни полицейски участъци, за да наблюдава и шпионира диаспората. Ако китайски агенти забележат дисиденти, членовете на техните семейства у дома са тормозени и заплашвани“, обяснява Клоуи Чунг. „Това мегапосолство само ще изостри проблема. Комплекс от такъв мащаб е ненужен за нормални дипломатически функции. Като гражданка на Хонконг с награда от 1 милион хонконгски долара за главата ми, защото съм говорила открито във Великобритания, съм изключително притеснена.“

Изправен пред все по-ненадежден американски съюзник, Киър Стармър от началото на мандата си показва желанието си да възстанови силните си връзки с Китай, след години, белязани от силно напрежение между Пекин и Лондон относно правата на човека в Хонконг и Синцзян.

Лейбъристкият премиер, който трябва да посети Китай в края на месеца, би направил безпрецедентен жест на добра воля към Си Дзинпин, като одобри проекта за мегапосолство в Лондон. Това решение обаче вероятно ще предизвика сериозни сътресения дори в рамките на Лейбъристката партия, особено след като правителството все още не е изяснило решението си да прекрати процес за китайски шпионаж, насрочен за октомври 2025 г.

"Решението да се разреши китайското мегапосолство има последици за сигурността във време, когато Китай засилва шпионската си дейност по целия свят. Но аспектите на сигурността и разузнаването са само малка част от уравнението. Правителството трябва да мисли и за сигурността като цяло, като вземе предвид дипломатическите, политическите и икономическите фактори. В крайна сметка рискът ще бъде пресметнат“, казва Даниел Ломас.

За да се измъкне от това затруднение, лейбъристкото правителство би могло да избере трети път: да разреши мегапосолството, като същевременно постави условия за размера на сградите или да изисква изоставянето на цялата или част от мрежата от подземни помещения.

Всякакви потенциални отстъпки няма да променят решимостта на противниците на проекта, твърди Клоуи Чунг. Отвъд съображенията за сигурност, "разрешаването на най-голямото посолство в Европа, докато Китай заплашва британските граждани, е неприемлив символ“, посочва младата активистка, която обещава да продължи мобилизацията, дори ако лейбъристкото правителство даде зелена светлина.

