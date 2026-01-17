Пшеницата и царевицата поевтиняха на световните борси през седмицата

През изминалата седмица пшеницата и царевицата поевтиняха поради изобилните световни доставки, прогнозираните дъждове в Аржентина и изоставащия износ на САЩ, сочи седмичният обзор на Софийската стокова борса към 16 януари.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка през март имат стабилни ниски ценови нива от 187-188 долара за тон в САЩ и 219-222 долара за тон в Европа.

Цените на фючърсите на царевицата се понижиха в САЩ до 165-166 долара за тон, докато в Европа те се търгуваха за около 219-221 долара за тон.

Суровата захар в САЩ се търгуваше на цени 321-328 долара за тон, докато рафинираната захар в Европа продължава да поддържа ниска цена от 418-427 долара за тон, тъй като глобалният излишък и тази седмица продължи да оказва силен натиск върху цените.

Търговията с цветни метали в Лондон беше волатилна с разнопосочни сигнали за различните метали. Цените варираха, както следва: алуминий - 3174-3194 долара за тон, мед - 13 205-13 310 долара за тон, цинк - 3150-3288 долара за тон, никел - 17 620-17 930 долара за тон, олово - 2018-2040 долара за тон, калай - 48 200-54 200 долара за тон. Цената на калая продължава да се увеличава на седмична база, докато тази на никела бележи спад от рекордните нива, стигащи 18 450 долара за тон от миналата седмица.

Търговията на Софийската стокова борса в подкръг "Зърно" остава спокойна. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти „слезе“ на 204,52 евро за тон, а купувачите отговарят с 138,06 евро за тон. Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 173,84 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни: консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм, зелен фасул на 1,13 евро за килограм, свинско с боб на 1,76 евро за килограм и русенско варено на 2,88 евро за килограм.

В подкръг „Индустриални стоки” на борсата сделки имаше за железопътни релси на 1889,73 евро за тон, за гориво за отопление в диапазон 1006,30-1071,85 евро за хиляда литра и за газ пропан бутан на 466,67 евро за хиляда литра.