Особености на американските мита

Дебатът за американските мита остава изкривен от две противоположни погрешни схващания: че налозите мигновено ще възкресят американската индустрия или че ще сринат икономиката и ще предизвикат неконтролируема инфлация, пише за Wall Street Journal икономистът Питър Наваро, сочен за „архитект“ на настоящата търговска политика на Доналд Тръмп.

Опитът от 2025 г. опроверга и двете твърдения. Икономиката на САЩ не се срина, но и ренесансът на производството не се появи веднага по заявка. Тези резултати не би трябвало да изненадат никого, който разбира от това как се изгражда индустриален капацитет.

Митата не са прессъобщение. Те са инструмент, който променя дипломацията, инвестиционната математика и решенията за определяне на локация при веригата на доставки. Техният успех може да се измери само с помощта на правилните показатели и правилния график. Капиталът се нуждае от време, за да реагира. Но когато са подкрепени от стабилно разработване на политики, митата могат мощно и положително да се справят с търговските дефицити.

Започнете с ограничението, което критиците рутинно игнорират: Не можете да преместите в чужбина това, за което вече нямате капацитет да произвеждате. След десетилетия на изнасяне на инструменти и междинни суровини, мрежи от доставчици и квалифицирани таланти, които са свързани с това, никоя политика – включително митата – не може да поправи всички тези щети за толкова кратко време. Реиндустриализацията е последователна: първо се привличат материали и компоненти, след това сглобки, а накрая и окончателното сглобяване в голям мащаб.

Тази последователност се определя от разрешителните, наличието на работна ръка, сложността на инженерните проекти и формирането на капитал, а не от тримесечните новини.

Най-често срещаната критика по адрес на митата неволно доказва тази теза. Американските производители все още разчитат в голяма степен на вносни суровини. Точно така. Тази зависимост е уязвимост. „Произведено в Америка“ твърде често означава краен монтаж, изграден върху части, произведени в чужбина. Сериозната и сигурна индустриална база изисква вътрешен капацитет не само за готови продукти, но и за всички материали, инструменти и ноу-хау за процесите, които определят цената, устойчивостта и мащабируемостта, категоричен е Наваро.

Една добра търговска стратегия не отрича тази реалност. Вместо това тя определя приоритетите: идентифициране на стратегически точки, последователност в изграждането на капацитет, прилагане на целенасочени облекчения там, където производителите биха били притиснати, и твърда позиция на места, където рискът от несъстоятелност е неприемлив.

Заместването е един от каналите, чрез които действат митата. Когато фирмите се диверсифицират, отдалечавайки се от зависимостта си от една държава, веригите на доставка се скъсяват и общият риск намалява.

Търговски режим, който сигнализира за твърди цели и надеждно прилагане, предоставя инвестиционни решения, докато такъв, който третира митата като статични, погрешно разбира как функционира ливъриджът. Ефективната търговска политика е адаптивна, като се затяга, когато зависимостта продължава, и се облекчава само когато капацитетът и алтернативите са надеждно възстановени.

Инфлацията е мястото, където дебатът за митата най-често се отклонява от реалността, защото започва от погрешна предпоставка: че налозите автоматично повишават цените за американските потребители.

На практика митата не генерират толкова инфлация, колкото оказват натиск на международните пазари. В повечето случаи чуждестранните производители са зависими от износа. Те работят с излишен капацитет и се конкурират агресивно за достъп до американския потребител. Техните модели на растеж разчитат на обема, а не на ценовата сила. Когато се налагат мита, тези производители често намаляват цените преди въвеждането на таксите по внос и поемат загубата на рентабилност, за да запазят пазарния си дял, вместо да прехвърлят разходите върху клиентите.

Събраните данни потвърждават това. Въпреки многократните предупреждения, митата не са довели до устойчива инфлационна спирала. Инфлацията през 2025 г. е ускорена, но нейните двигатели се крият предимно в жилищния пазар, сектора на услугите, енергетиката и фискалните условия, а не в митата. Централните банкери все по-често разграничават еднократните корекции на цените от постоянната инфлация.

Свързаният с това лозунг – „Кой плаща митата?“ – е също толкова подвеждащ. Вносителите плащат мита на границата, но кой всъщност плаща, се определя от преговорната сила, а не от документите.

На реалните пазари тежестта пада върху този, който не може да си позволи да загуби достъп до американския потребител. За експортно ориентираните системи, изградени около субсидиран капацитет, потиснато вътрешно потребление и агресивно ценообразуване в чужбина, това означава чуждестранни производители. Изправени пред американските мита, те правят отстъпки, преценяват, приемат по-ниска възвръщаемост или поемат разходите директно, за да поддържат фабриките си в експлоатация.

И накрая, търговският дефицит. Един случаен дефицит може да отразява временен приток на капитал или циклично търсене и не е задължително да е вреден. Хроничният търговски дефицит е отделен въпрос. Когато дефицитите продължават година след година, те отразяват структурен дисбаланс, при който чуждестранните производители – често подкрепяни от държавно управляван капацитет и агресивно ценообразуване – систематично изместват местното производство, изтъква Наваро.

Резултатът не е абстрактен: веригите на доставка се изместват в чужбина, ценовата дисциплина страда, а инвестициите следват производството в чужбина. За САЩ десетилетията на устойчиви дефицити съвпаднаха с индустриален спад и нарастваща зависимост от чуждестранни суровини. По всички икономически стандарти този резултат не е безобиден.

Съответният показател не е само дефицитът. Това е съставът на търговията, местоположението на добавената стойност и способността за увеличаване на производството, когато условията го изискват.

В продължение на десетилетия САЩ третираха достъпа до пазара като подарък, а не като лост – и плащаха за това със затваряне на фабрики и задълбочена зависимост от чуждестранни производители.

Митата не са магическа пръчка. Те са дисциплина – инструмент, който налага истинската цена на зависимостта да бъде включена в корпоративното планиране и противодейства на хищническото търговско поведение. Измерени правилно, митата са инструмент за възстановяване на капацитета, а не заглавие, което да бъде класирано в новинарски цикъл, обобщава Наваро.