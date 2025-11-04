Как американската икономика се противопоставя на очаквания срив заради митата

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви мащабни мита през април, икономистите излязоха с прогнози за рязко ускорение на инфлацията и по-голяма вероятност от рецесия. Компаниите и потребителите предприеха мерки, включително запасяване, за да изпреварят покачването на цените. Сега тези опасения изглеждат преувеличени, пише Wall Street Journal.

Инфлацията, макар и ускорена, изостава от прогнозите. А икономиката продължава да расте въпреки митата.

„Не съм сигурна, че са оказали толкова голямо влияние, колкото хората първоначално очакваха“, коментира Кели Ковалски, ръководител на инвестиционните стратегии в MassMutual.

В същото време обещаните ползи от митата до голяма степен липсват: приходите от налозите на Тръмп са далеч по-ниски от прогнозите на Министерството на финансите и има малко признаци за бум на вътрешното производство.

Годишната инфлация достига темп от 3% през септември, над целта от 2% на Федералния резерв. Митата изиграха роля, но не особено значителна, като повишиха цените на стоки като мебели и облекло.

Една от причините: реалните мита, които компаниите плащат, са по-ниски, отколкото показват основните данни. Това се подчертава от по-слабите от очакваното приходи от мита и акцизи, събирани от Министерството на финансите.

Според анализ на Pantheon Macroeconomics, Министерството на финансите е напът да генерира 34 млрд. долара през октомври. Ако този темп се задържи, САЩ ще могат да си осигурят 400 млрд. долара за цяла година, което е по-малко от прогнозата на министъра на финансите Скот Бесънт от август, според която митата биха могли да донесат между 500 млрд. долара и 1 трлн. долара годишни приходи.

Тези приходи от мита показват, че ефективният среден налог, който компаниите плащат за внос, е около 12,5%, изчислява Pantheon - далеч под очакваните над 17%.

Вратичките и изключенията тук показват, че много стоки избягват по-високите мита. В същото време компаниите са преместили производството си от страни, изправени пред високи мита – особено Китай – в страни като Виетнам, Мексико и Турция, чийто внос е обложен с по-ниски мита.

Компаниите също така успяват да заобиколят допълнителни разходи, като се запасяват преди въвеждането на новите търговски бариери. Signet Jewelers, която внася приблизително половината от своите бижута от Индия, планира да използва митнически складове, където продуктите могат да се съхраняват безмитно за известно време, и да премести производството в други страни, за да минимизира търговските разходи, заяви главният оперативен и финансов директор Джоан Хилсън.

Логистичната компания GXO, която управлява складове в САЩ, отчита нарастващо търсене на зони за свободна търговия, заяви главният изпълнителен директор Патрик Келехър. Компаниите също така обмислят по-често колко стоки да внасят, за да избегнат плащането на мита върху инвентар, който в крайна сметка се озовава в складове, добавя той.

Дори във времето, в което американските компании трябва да плащат пълния размер на митата, те прехвърлят само част от тези разходи върху потребителите. Bank of America изчислява, че потребителите плащат 50-70% от разходите за мита, като компаниите покриват останалата част. Ключова причина: корпоративните маржове на печалба са много по-високи днес, отколкото преди пандемията, което улеснява компаниите да покриват разходите за по-високите мита, без да повишават цените.

В автомобилната индустрия средните цени на автомобилите през септември са били само с около 1,1% по-високи от тези през март, изчислява JPMorgan, въпреки че вносът на автомобили от много страни е бил обложен с 15% или по-високо мито.

Това число предполага, че производителите на автомобили покриват около 80% от разходите за мита и прехвърлят само 20% на клиентите. Цените на автомобилите са се повишили значително от 2020 г. насам и производителите се притесняват, че потребителите вече не могат да си позволят да плащат повече.