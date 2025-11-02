Блокираната работа на администрацията в САЩ става болезнена реалност за милиони американци

Блокираната работа на администрацията в САЩ се превръща в болезнена реалност за десетки милиони американци, пише Bloomberg. Месец след спирането под заплаха вече са помощите за храна и за отглеждане на деца, както и се очаква увеличаване на здравните осигуровки. И прогнозите са, че този път ще бъде подобрен рекордът от блокирането на администрацията при първия мандат на президента Доналд Тръмп, което продължи 35 дни.

В петък (31 октомври) двама федерални съдии обявиха отказа на администрацията да фиансира програмата за отпускане на помощи за храна през ноември за незаконен. Това решение засяга 42 млн. американци с ниски доходи, които разчитат на тези купони за храна, но въобще не е ясно кога ще може да бъде изпълнено и плащанията по програмата ще се забавят.

Делото беше заведено от администрацията на щати, в които доминират демократите. Но и те признават, че дори спирането на финансирането да бъде отменено, ще мине поне седмица, за да бъдат получени средства по картите. В пост в своята социална мрежа Truth Social Доналд Тръмп написа, че е поискал от "правителствените адвокати" да се посъветват със Съда как може да бъде намерен законен начин да бъдат възстановени плащанията възможно най-скоро.

В същото време и 20 млн. американци, които получават своето здравно осигуряване чрез Закона за достъпни грижи, трябва да плащат увеличени вноски. Всъщност именно това е причината демократите да не подкрепят плановете на републиканците за бюджет, което блокира работата на администрацията. Те настояват да бъдат подновени субсидиите, които получават американците по т.нар. Obamacare - реформата в здравеопазването, която направи Барак Обама.

Според анализатори разходите за здравни осигуровки ще се удвоят.

На риск от спиране са и програми за ранно обучение и дневни грижи за деца в 41 щата. Засегнати са 65 хил. деца, пише още Bloomberg. Това означава, че родителите им вероятно ще трябва да вземат почивни дни, за да се грижат за децата си, а това ще се отрази и на работодателите им.

Споровете спират финансирането дори и за критични дейности като въздушния контрол. През седмицата вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещна с представителите на авиокомпании и предупреди, че въздушният транспорт може да бъде блокиран точно по време на предстоящите празници и свързаните с тях традиционни пътувания.

Освен това стотици хиляди държавни служители са без заплати от 1 октомври.

И двете партии разчитат на това, че задълбочаващите се проблеми за американците ще накарат другата страна да отстъпи. Републиканците настояват демократите да подкрепят техните идеи за краткосрочно финансиране на дейностите на държавата, а демократите обвързват всяко такова гласуване с удължаване на Obamacare.

Според изчисления на анализатори блокирането на администрацията коства 18 млрд. долара за американската икономика. Синдикални и бизнес организации вече призовават активно за край на тази ситуация. Според техни изявления някои от щетите за САЩ от това спиране на работата на администрацията може и никога да не бъдат преодолени.