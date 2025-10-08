IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Бюджетният дефицит на САЩ остава 1,8 трлн. долара въпреки ръста на приходите от мита

Дефицитът за фискалната година до 30 септември е бил само с 8 млрд. долара под този от 2024 г.

23:21 | 08.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Федералното правителство в САЩ е записало бюджетен дефицит от 1,8 трлн. долара за фискалната 2025 г., като той е почти непроменен спрямо 2024 г. въпреки нарастването на приходите от мита, съобщи Бюджетната служба на Конгреса, цитирана от Bloomberg.

Дефицитът за годината, която приключи на 30 септември, беше само с 8 млрд. долара под този през 2024 г., съобщи безпартийната Бюджетна служба на Конгреса.

Макар че Министерството на финансите публикува официалните данни за месеца и цифрите за годишния бюджет, плановете за публикуването на месечните данни за септември и на данните за фискалната 2025 г. може да бъдат засегнати от спирането на работата на федералното правителство. Говорител на Министерството на финансите не е отговорил на молба за коментар относно графика за публикуване на доклада.

Междувременно данните на Бюджетната служба на Конгреса дават поглед върху фискалната картина, която според икономисти е смущаваща във време на растеж на икономиката. Службата заяви, че макар приходите да са нараснали с 308 млрд. долара, или 6%, разходите са се увеличили с 301 млрд. долара, или 4%, движени от категории като лихвите по държавния дълг, които надвишиха 1 трлн. долара за първи път.

Повишаването на митата от президента Доналд Тръмп е спомогнало за генерирането на 195 млрд. долара от митнически налози за фискалната 2025 г., сочат данните на Бюджетната служба. Това е ръст спрямо 77 млрд. долара предходната година.

Последна актуализация: 23:21 | 08.10.25 г.
бюджетен дефицит на САЩ икономиката на САЩ митата на Тръмп
