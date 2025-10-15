Спирането на работата на правителството струва на САЩ 15 млрд. долара на ден

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
21:48 | 15.10.25 г.
Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт.Снимка: Bloommberg LP
Спирането на работата на федералното правителство, което продължава вече две седмици, струва на американската икономика около 15 млрд. долара на ден под формата на изгубен брутен вътрешен продукт, заяви министърът на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

Така той даде приблизителна оценка на икономическите щети и призова демократите да „проявят геройство“ и да застанат на страната на републиканците, за да се сложи край на това положение.

Бесънт заяви на пресконференция, че затварянето започва да „уврежда мускулите“ на американската икономика.

„Смятаме, че затварянето може да започне да струва на американската икономика до 15 млрд. долара на ден“, каза той.

Вълната от инвестиции в американската икономика, включително в изкуствен интелект, е устойчива и едва сега започва, но затварянето на федералното правителство все повече се превръща в пречка, отбеляза Бесънт.

„Има натрупано търсене, но президентът Доналд Трамп предизвика този бум с политиките си“, каза финансовият министър на събитие на CNBC, проведено в кулоарите на годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка във Вашингтон.

„Единственото нещо, което ни забавя тук, е спирането на работата на правителството“, заяви той.

Бесънт посочи, че стимулите в данъчния закон на републиканците и митата на Тръмп ще задържат бума на инвестициите и ще подхранят траен растеж.

„Струва ми се, че може да сме в период като в края на 19-и век, когато се появиха железниците, като през 90-те години на миналия век, когато се появиха интернет и бумът на офис технологиите“, каза той.

Дефицитът на САЩ се е свил

Финансовият министър каза още, че дефицитът на САЩ за фискалната 2025 г., която приключи на 30 септември, е бил по-малък от 1,833 трлн. долара, регистрирани предходната година. Той не посочи цифри, но заяви, че съотношението между дефицит и БВП може да намалее до диапазона от 3% през следващите години.

Министерството на финансите все още не е съобщило годишни данни за дефицита.

Бюджетната служба на Конгреса информира миналата седмица, че дефицитът на САЩ за фискалната 2025 г. е намалял само леко до 1,817 трлн. долара въпреки увеличението със 118 млрд. долара на приходите на митниците благодарение на митата на Тръмп.

„Съотношението между дефицит и БВП, което е важна цифра, вече започва с пет“, каза Бесънт на събитието на CNBC.

Запитан дали иска това съотношение да започва с три, той отговори: „Да, това все още е възможно“. Финансовият министър добави, че съотношението ще намалее, ако САЩ успеят да „растат повече, харчат по-малко и ограничат разходите“.

Последна актуализация: 21:48 | 15.10.25 г.
