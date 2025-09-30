Защо спирането на работата на американското правителство вече е рутина?

Блокирането на американското правителство вече е рутина. И през март Конгресът беше само на няколко дни от частично спиране, преди законодателите да постигнат споразумение за разходите за финансиране на части от администрацията.

Сега за пореден път Конгресът отлага трудни решения до последния момент. Крайният срок 1 октомври, докогато институцията трябва да вземе решение за държавното финансиране, настъпи, пише Bloomberg.

Водената от републиканците Камара на представителите прие временен законопроект, който удължава финансирането временно, до 21 ноември. За да бъде приет в Сената обаче, законопроектът се нуждае от подкрепата на поне осем демократи.

Лидерите на демократите настояват за включването на разпоредби за здравеопазването, които не са предвидени в този законопроект. Исканията обхващат удължаване на субсидиите по Закона за достъпни здравни грижи (ACA), които изтичат в края на годината, и отмяна на съкращенията във финансирането на Medicaid, които бяха приети по-рано тази година.

Те също така искат нови ограничения върху правото на президента Доналд Тръмп да откаже да харчи пари, отпуснати от Конгреса.

Лидерите на Конгреса не дават признаци да има напредък по постигането на споразумение за краткосрочен законопроект за разходите. Президентът сигнализира, че не желае да прави отстъпки пред демократите и заплаши с масови уволнения на федерални служители, ако финансирането за правителството бъде блокирано.

Спомените за най-дългото прекратяване на дейността в историята на САЩ – 35 дни в края на 2018 г. до началото на 2019 г., са още пресни, като тогава Тръмп настояваше да добави 5,7 млрд. долара към бюджета за стена на границата с Мексико.

Защо федералната администрация на САЩ спира работа?

Правителството на САЩ работи по 12 законопроекта за бюджетни кредити, приемани всяка година от Конгреса и подписвани от президента. Във фискални години като тази, която предстои да започне, когато всичките 12 законопроекта не са приети до началото на фискалната година на 1 октомври, Конгресът и президентът поддържат правителствения апарат в движение, като приемат краткосрочни удължавания на текущото финансиране, известни официално като продължаващи резолюции (CR).

Ако не могат да се споразумеят за временен финансов дефицит, може да се наложи федералните агенции да предприемат стъпки за временно затваряне. За фискалната 2025 г. Конгресът е приел три такива временни финансови корекции, като последната е през март.

Колко пъти се е случвало това?

От 1981 г. насам е имало 14 спирания на работата, вариращи по продължителност от един ден до 35 дни през 2018-2019 г. Преди 1981 г. агенциите са функционирали почти както обикновено по време на финансови дефицити, като разходите им са били покривани със задна дата, след като е постигана сделка.

Спиранията поради разногласия относно разходите са различни (и по-малко сериозни) от това, което би се случило, ако САЩ нарушат тавана на дълга си и не изпълнят някои от задълженията си. Това никога не се е случвало, въпреки че САЩ бяха много близо до този момент през 2023 г.

Какво означава спиране на работата?

Това означава, че много, макар и не всички, функции на федералното правителство са преустановени и много, макар и не всички, федерални служители са освободени от работа. Услугите, които правителството смята за „съществени“, като например правоприлагането и обществената безопасност, продължават да се изпълняват. Служителите в тези системи обаче работят без заплащане, докато не се постигне споразумение.

През 2019 г. Конгресът прие закон, който гарантира, че федералните служители, които са в неплатен отпуск, ще получат заплащане, след като правителството бъде финансирано отново.

Кои федерални служители са „съществени“?

Това решение ще зависи от политическите назначения на Тръмп в Белия дом, ако Конгресът не успее да избегне спиране на работата. Отделните правителствени ведомства и назначенията на Вашингтон, които ги управляват, решават кой ще ходи на работа и кой ще остане вкъщи. Поне на теория, федерален служител, който работи по време на спиране на работата, но не е длъжен, може да бъде глобен или дори наказан със затвор съгласно така наречения Закон за борба с дефицита.

Кои държавни услуги се прекратяват при спиране на работата?

Най-забележими са смущенията при националните паркове и музеите на „Смитсониън“ във Вашингтон. Забавя се и обработката на заявления за паспорти и визи. Очаква се надзорът върху пазарите на финансови суапове и разследванията на жалби за граждански права на работното място да спрат. Икономическите доклади от Министерството на труда и търговията могат също да се забавят в зависимост от това колко дълго ще продължи спирането на дейността на правителството.

От Министерството на финансите на САЩ посочват, че повечето основни данъчни функции ще бъдат преустановени в случай на спиране на работата на правителството. Това означава, че на телефонните обаждания на данъкоплатците няма да се отговаря, няма да се обработват и възстановявания на суми по декларации, които не са подадени електронно.

Кои правителствени функции няма да бъдат засегнати?

Военните операции, контролът на въздушното движение, медицинските грижи за ветераните и федералните криминални разследвания са сред основните дейности, които продължават. Американските войски също работят, но без заплащане.

По време на спирането на дейността през 2019 г., авиодиспечерите заплашиха да напуснат работа, след като един месец работиха без пари, и това ускори постигането на споразумение.

Пощенската служба на САЩ и Федералният резерв имат свои собствени потоци на финансиране, така че до голяма степен не са засегнати.

Какво би се случило с федералните договори?

Частните компании, които разчитат на работа по федерален договор - от SpaceX на Илон Мъск до доставчици на услуги за почистване на местни федерални сгради, ще изгубят приходи. Служителите по договор за услуги се освобождават временно от работа при спиране на дейността и не получават заплащане за този период, когато правителството възобнови дейността си.

Какво се случва с държавните чекове?

Програми за социални помощи, като социално осигуряване и Medicare, се считат за задължителни разходи, което означава, че не се нуждаят от годишни бюджетни средства, за да продължат да разпределят пари. Това не означава, че е гарантирано, че такива програми няма да бъдат засегнати.

По време на спирането на дейността през 1996 г., дори когато чековете за социално осигуряване продължават да се изпращат, „служителите, които обработват нови регистрации и други услуги, като например промяна на адреси или обработка на заявки за нови карти за социално осигуряване, първоначално са освободени от работа“, според Комисията за отговорен федерален бюджет.

По време на спирането на дейността през 2018-2019 г. Министерството на земеделието трябваше да разчита на специален орган, включен в предишната продължаваща резолюция, за да продължи да издава купони за храна.