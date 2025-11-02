Компаниите в САЩ вече не се колебаят да съкращават служители

Корпоративна Америка се промени и вече не пази на всяка цена своите служители, както беше в годините на пандемията от коронавируса, пише The Wall Street Journal. Тогава повечето копмании се научиха да обмислят добре съкращенията, защото после трудно намираха отново работници.

Но това правило започва да се "разхлабва" в последните месеци и компании като Amazon, United Parcel Service (UPS), Target и Meta съобщиха за десетки хиляди уволнения (до голяма степен свързани с навлизането на изкуствения интелект). Това може да има сериозен отзвук сред американците, защото колкото и несигурни да бяха плановете за бъдещето, едно беше сигурно - компаниите гледаха да задържат своите служители.

Резултатът беше малко уволнени и малко наети, което затруднява достъпа до трудовия пазар на завършващите образованието си, както и на хората, които искат да сменят своята област на работа. Засега тази тенденция не засяга високообразованите и високопоставени служители, които получават високи заплати, но и трудно се намират, съответно - са и по-скъпа загуба за бизнеса.

За много компании съкращението е свързано с отминаването на бума на търсенето на услугите им след пандемията. Amazon например имаше 800 хил. служители през 2019 година и 1,5 млн. в края а 2024 година. Големи компании като Walmart, Ford Motor, JPMorgan Chaseи Amazon също така очакват изкуственият интелект да елиминира някои работни места. Засега сред най-заплашените са разработващите софтуер, но дори и там степента на навлизане е все още е трудно да се оцени.

Инвеститорите изглежда не смятат съкращенията за проблем - в деня, в който UPS съобщи, че съкращава 48 хил. позиции, акциите ѝ поскъпнаха с 8%, защото пазарите се съсредоточиха в позитивните данни от финансовия отчет. Когато Amazon съобщи за съкращения на 14 хил. души и още предстоящи, акциите ѝ се повишиха с 1%.

Нивото на безработицата в САЩ достигна десетилетно дъно от 3,4% през април 2023 година, докато през август 2025 година вече достига 4,3%. Това положение обаче може да бъде риск за икономиката - при забавен риск на заетостта, увеличените съкращения могат да доведат като закриване на работни места и спад на пазара на труда.

На този етап за анализаторите е трудно да отговорят дали такива рискове са реалност за САЩ, макар че данните, идващи от големи компании привличат вниманието. Нужна е още информация, която обаче не се публикува заради спирането на работата на администрацията.