Amazon ще съкрати близо 14 хил. корпоративни работни места

Amazon.com планира да съкрати приблизително 14 хил. корпоративни работни места само месеци след като главният изпълнителен директор Анди Джаси предупреди, че изкуственият интелект (AI) ще доведе до намаляване на работната сила на компанията, пише Bloomberg.

Ходът бележи втория кръг от съкращения на Amazon за толкова години. През юни Джаси сигнализира, че броят на служителите на компанията вероятно ще намалее, докато тя увеличава използването на изкуствен интелект за изпълнение на задачи, обикновено извършвани от хора. Тези коментари предизвикаха паника сред работниците, които се втекоха към анонимни онлайн чат стаи за информация относно потенциални съкращения на работни места.

В различните индустрии бизнес лидерите все повече проучват не само нови услуги с изкуствен интелект, но и начини, по които технологията може да замести човешките функции. Съкращенията в Amazon ще обхванат позиции в логистиката и плащанията до видеоигрите и звеното за облачни изчисления, казват източници, запознати с въпроса.

„Съкращенията, за които споделяме днес, са продължение на тази работа, за да станем още по-силни чрез по-нататъшно намаляване на бюрокрацията, премахване на слоеве и пренасочване на ресурси, така че да гарантираме, че инвестираме в най-големите си залози“, коментира в публикация в блога на гиганта Бет Галети, старши вицепрезидент по човешки ресурси и технологии в Amazon.

Компанията ще засили наемането на служители в някои части от бизнеса, а тези 14 хил. отразяват общото намаление на работната сила, твърди Галети. По-рано Ройтерс съобщи, че до 30 хил. души ще загубят работата си.

Съкращения в такъв мащаб биха надминали поетапните премахвания на работници в края на 2022 г. и началото на 2023 г., които в крайна сметка засегнаха над 27 хил. корпоративни служители, докато Джаси се опитваше да свие разходите след бума по време на пандемията. Оттогава насам има постоянен поток от по-скромни съкращения, насочени към отделни екипи.

Онлайн търговецът на дребно и доставчик на облачни услуги, който към 30 юни имаше наети 1,55 млн. души в световен мащаб, трябва да отчете тримесечните си резултати в четвъртък вечерта. Мандатът на Джаси е белязан от съкращения на работни места и затваряне на различни проекти.

Главният изпълнителен директор е подчертал, че по-голямата част от работата на компанията трябва да бъде автоматизирана и че тя остава претоварена от наемането на персонал по време на Covid, въпреки съкращаването на работни места през последните три години, казва източник, запознат с въпроса.

Признаци за корпоративно затягане на коланите се появиха скоро след коментарите на Джаси през юни. Amazon си постави по-агресивни цели за намаляване на броя на служителите през лятото и не запълни свободните позиции в корпоративните си логистични и рекламни операции, допълват запознати с въпроса.