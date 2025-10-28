Как няколко технологични отчета тази седмица ще повлияят на целия фондов пазар до края на годината?

Два дни тази седмица вероятно ще диктуват посоката на американския фондов пазар за останалата част от годината, пише Bloomberg.

В сряда и четвъртък вечер пет компании, които представляват около една четвърт от индекса S&P 500 - Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon.com и Apple - ще отчетат своите финансови резултати. Освен поглед върху бизнеса им, вариращ от облачни изчисления и електронна търговия до електронника и дигитална реклама, инвеститорите ще се фокусират върху перспективите за развитие на изкуствения интелект (AI).

Разходите за технологията подхранват тригодишния бичи пазар, но нарастващите въпроси за това кога компаниите ще видят възвръщаемост на тези инвестиции заплашват да охладят ентусиазма.

Тази седмица „може да определи дали ралито ще продължи, или ще направи пауза“, коментира Тали Леджър, главен пазарен стратег в Wealth Consulting Group, която управлява активи на стойност 5 млрд. долара. Досега сезонът на отчетите се движи силно. Резултатите на повече от една четвърт от компаниите в S&P 500 са публикувани, като около 85% от тези фирми успяха да надминат прогнозите на Wall Street, което е най-добрият резултат от четири години насам, показват данни, събрани от Bloomberg Intelligence.

Това представяне помогна за успокояване на опасенията относно изостряне на търговското напрежение между САЩ и Китай и кредитните рискове в банковата система. Освен това подхранва възстановяването на S&P 500, което тласка бенчмарка обратно до рекордни върхове, след като разпродажбите по-рано през октомври предизвикаха най-лошата седмица на индекса от близо пет месеца. Т. нар. Великолепна седморка, която включва петте компании, отчитащи се тази седмица, както и Nvidia и Tesla, представлява близо половината от 15- процентния напредък на S&P 500 тази година.

За да поддържат ръстовете обаче, инвеститорите търсят гаранции от технологичните гиганти, че потокът от десетки милиарди долари за изчислителна инфраструктура ще продължи и в крайна сметка ще се изплати в бъдеще.

Прогнозите са, че Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta ще отчетат общо 360 млрд. долара капиталови разходи през текущата си фискална година. Голяма част от тези средства са свързани с изкуствен интелект. Очаква се тези разходи да скочат до близо 420 млрд. долара през следващата година, показват прогнози на анализатори, събрани от Bloomberg.

Ръстът на капиталовите разходи на технологичните гиганти. Графика: Bloomberg

Разходите за AI на големите технологични компании повишиха цените на акциите в широк спектър от индустрии тази година - от производители на полупроводници и мрежови компании до такива за комунални услуги. Nvidia, най-високо оценената компания в света и един от най-големите бенефициенти от тези разходи, трябва да представи отчета си на 19 ноември.

Положителни знаци

Досега ръстът на приходите от услуги, свързани с изкуствен интелект, е най-очевиден в облачните изчислителни бизнеси на Amazon, Microsoft и Alphabet, което поставя тези звена във фокуса на вниманието при представянето на отчетите. Meta също така заяви, че инвестициите ѝ в изкуствен интелект подобряват таргетирането на рекламите и ангажираността в звената ѝ за социални медии.

Разходите обаче далеч надхвърлят приходите, които тези компании генерират от изкуствения интелект. Но инвеститорите им дадоха предимството на съмнението, тласкайки нагоре цените на акциите на големите технологични компании тази година, залагайки, че разходите ще им позволят да бъдат доминиращи играчи, докато технологията се разпространява и се появяват нови възможности за употреба на изкуствен интелект.

„Докато не видим нещо, което да подсказва за пукнатини в ситуацията с капиталовите разходи за изкуствен интелект или перспективите за монетизация на AI, мисля, че това би било достатъчно, за да подкрепи бичия пазар“, посочва Дейвид Лефковиц, ръководител на отдела за американски акции в UBS Global Wealth Management, която управлява активи на стойност над 4,5 трлн. долара.

Въпреки това, големите капиталови разходи заплашват да развалят едно от най-ценните качества на групата - превъзходния ръст на печалбата. Великолепната седморка ще постигне ръст на печалбата от 14% през третото тримесечие, в сравнение с 27% през второто, сочат данни, събрани от Bloomberg Intelligence. Това е почти два пъти повече от очаквания 8% ръст на печалбата на индекса S&P 500, но също така би било най-бавният темп за групата от първото тримесечие на 2023 г.

Ръстът на печалбата на Великолепната седморка се забавя. Графика: Bloomberg

Големите технологични компании обаче неведнъж са отчитали резултати, които далеч надминават очакванията на Wall Street. На това разчитат и много инвеститори, тъй като тези покачвания са „най-големият източник на сила“ на фондовия пазар, коментира Легер от Wealth Consulting.

„Това предполага, че очакванията имат много възможности да се разширяват“, казва Легер. „Това е добър знак за този сезон.“