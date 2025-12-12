Пазарите очакват разликите в лихвите между ЕЦБ и Фед да укрепят еврото още повече

Търговците с опции очакват подемът на еврото да получи нов тласък следващата седмица, като се смята, че заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще подчертае разминаването ѝ в паричната политика спрямо Федералния резерв, пише Bloomberg.

Статистики от Depository Trust & Clearing Corporation показват, че най-активната търговия този месец е при ниво от 1,18 долара за евро. По-голямата част от позициите по стойност са концентрирани в договори с падеж 18-19 декември - периодът около решението за лихвите на ЕЦБ. Тези потоци подсказват, че валутата вероятно ще се търгува над това ниво, когато заседанието приключи.

Единната европейска валута се задържа близо до над двумесечен връх след третото поредно понижение на лихвите от страна на Фед тази седмица и „ястребовите“* коментари на Изабел Шнабел от Изпълнителния борд на ЕЦБ. Настроенията при опциите преди решението на паричния орган на 18 декември са най-бичи от почти три месеца насам.

Дори ако ЕЦБ не повиши лихвите догодина, стратези от Morgan Stanley все пак очакват еврото да поскъпне до 1,30 долара за евро до второто тримесечие на 2026 г.

Хедж фондовете са основните двигатели на бичия ценови импулс тази седмица, като изкупуват стандартни и екзотични опции, които носят печалба, ако еврото се засили, според запознати валутни трейдъри, пожелали анонимност.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.