Шимкус от ЕЦБ не съветва за нови лихвени намаления заради изненадващата сила на икономиката

Няма нужда лихвените проценти в еврозоната да бъдат намалявани допълнително, след като икономическата активност и инфлацията се оказаха по-силни от очакваното. Това заяви гуверньорът на Литовската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Гедиминас Шимкус, цитиран от Bloomberg.

Рисковете за спад в икономиката на 20-те държави от еврозоната са се материализирали в по-малка степен от очакваното, каза той, посочвайки доказателства като скорошната ревизия нагоре на брутния вътрешен продукт (БВП) за третото тримесечие.

„Имаме инфлация, която е приблизително близо до целта от 2% в средносрочен план, което предполага липса на необходимост от промяна на лихвените проценти - не само на заседанието през декември, но и на следващите,“ посочи централният банкер.

„Последните данни показват, че имаме сравнително балансирани рискове както по отношение на инфлацията, така и за БВП“, каза още той.

Това вероятно означава, че решението на следващото заседание по паричната политика на 18 декември - на което не се очаква промяна в лихвените проценти - няма да бъде трудно. Представителите на ЕЦБ са все по-единодушни, че инфлацията ще остане достатъчно близо до целта им в обозримото бъдеще и че икономиката е достатъчно устойчива на предизвикателства като митата на американския президент Доналд Тръмп и войната в Украйна.

Докато гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало каза миналата седмица, че рисковете от спад на цените са „поне толкова значими“ колкото и тези от повишение, членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел заяви пред Bloomberg, че е „по-скоро спокойна“ относно залозите на инвеститорите, че следващият ход на ЕЦБ ще бъде повишение на лихвите - макар и „не скоро“. Коментарите ѝ насърчиха инвеститорите да намалят останалите си очаквания за допълнително разхлабване на паричната политика на ЕЦБ.

Гедиминас Шимкус обаче каза, че е твърде рано да се мисли за повишаване на лихвите, като подчерта, че няма „никакви доказателства“, че инфлацията ще надхвърли целта от 2%.

„Това, което последните години ни научиха, е да не правим прекалено далечни прогнози и да не казваме, че нещата ще се развият по един или друг начин,“ каза той.

В сряда Франсоа Вилроа дьо Гало отново заяви, че (ЕЦБ) няма причина да повишава лихвените проценти скоро, след като вероятно ще запази разходите по заемите на текущото им ниво на заседанието следващата седмица.

„Вероятно би било разумно да поддържаме лихвите на благоприятното ниво, на което се намират в момента, като същевременно останем гъвкави и отворени по отношение на бъдещите заседания“, каза той в ефира на Europe 1. „Както се вижда днес, наистина няма причина да се предвижда повишение на лихвите в близко бъдеще, за разлика от някои слухове и спекулации, които може да сте чули", добави финансисът.