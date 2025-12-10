Доналд Тръмп успя да разедини и крайнодесните в Европа

В интервю за Politico, публикувано преди ден, американският президент Доналд Тръмп остро критикува страните от ЕС заради политиката по миграция и войната в Украйна, но в същото време и заяви, че ще продължава да подкрепя връзките си с политици от Стария континент, чиито възгледи за бъдещето на Европа съвпадат с неговата. Малко по-рано през декември той подписа и Стратегията за национална сигурност, в която за първи път съдържа негативни коментари към съюзниците в Европа, но за сметка на това Русия е извадена от списъка със заплахи за САЩ.

До голяма степен на определението за "близки възгледи" по отношение на миграцията, войната в Украйна и други спорни теми, отговарят крайнодесните формации в Европа. Според анализи на Politico обаче тези политически сили са по-разделени от всякога по отношение на американския президент.

Германската "Алтернатива за Германия" приветства подкрепата, която може да получи от Тръмп, сочейки я като начин да се легитимира в Германия. Във Франция обаче "Национален сбор" на Марин льо Пен иска да се дистанцира от американския президент, оценявайки, че такава подкрепа крие потенциал от загуба на доверие.

Politico отбелязва, че тези позиции идват не толкова от различия в идеологиите на двете партии, а заради вътрешнополитическите сметки. "Алтернатива за Германия" подкрепят атаките срещу европейските лидери и отбелязват, че стратегията за национална сигурност съвпада с техните виждания за Европа.

"Национален сбор" обаче запазва мълчание по повод последните изявления на американския президент. От партията само коментираха, че Тръмп трудно може да бъде определен като "идеален съюзник". Като цяло той не е особено популярен във Франция - проучвания през 2024 година показаха, че 56% от избирателите на крайнодясната партия имат негативно отношение към Доналд Тръмп. 85% от всички французи го определят като "агресивен", а 78% - като "расист".

Френски наблюдатели отбелязват още, че изглежда лидерът на "Национален сбор" търси начин да се "нормализира", включително и с някои критики към Русия, с която преди я свързваха.

Последните избори в Нидерландия също показват отстъпление от крайнодесните идеи като цяло в Европа. "Партията на свободата" на Хеерт Вилдерс има много твърди позиции срещу имигрантите, но на последните избори загуби гласове и намали представителството си в 150-местния парламент до 26, спрямо 37 при предишните избори през 2023 година.