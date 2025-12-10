Прогнозите за свръхпредлагане тласкат цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава в сряда, докато опасенията за свръхпредлагане продължават да натежават върху настроенията на пазара, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,21% до 62,07 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,21% до 58,37 долара за барел.

Според правителствени данни на САЩ вътрешното производство на суров петрол ще достигне рекорден връх от 13,6 млн. барела дневно тази година, добавяйки още количества към наводнението от доставки, които заливат световния пазар.

„Дали е свръхпредлагане или супер-свръхпредлагане, трудно е да се избяга от това“, казва Саад Рахим, главен икономист в компанията за търговия със суровини Trafigura Group.

Финансираният от индустрията Американски петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,8 млн. барела миналата седмица. Въпреки това са отчетени големи увеличения в резервите от горива - както бензин, така и дестилати като дизел. Официалните данни ще бъдат публикувани в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.