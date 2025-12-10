IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Прогнозите за свръхпредлагане тласкат цената на петрола нагоре*

Според правителствени данни на САЩ вътрешното производство на суров петрол ще достигне рекорден връх от 13,6 млн. барела дневно тази година

09:25 | 10.12.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се повишава в сряда, докато опасенията за свръхпредлагане продължават да натежават върху настроенията на пазара, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,21% до 62,07 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,21% до 58,37 долара за барел.

Според правителствени данни на САЩ вътрешното производство на суров петрол ще достигне рекорден връх от 13,6 млн. барела дневно тази година, добавяйки още количества към наводнението от доставки, които заливат световния пазар.

„Дали е свръхпредлагане или супер-свръхпредлагане, трудно е да се избяга от това“, казва Саад Рахим, главен икономист в компанията за търговия със суровини Trafigura Group.

Финансираният от индустрията Американски петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,8 млн. барела миналата седмица. Въпреки това са отчетени големи увеличения в резервите от горива - както бензин, така и дестилати като дизел. Официалните данни ще бъдат публикувани в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Последна актуализация: 09:26 | 10.12.25 г.
цената на петрола
