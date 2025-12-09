Германия дава зелена светлина на военни поръчки за рекордните 52 млрд. евро

Германските законодатели ще одобрят 29 договора за военни поръчки на рекордната стойност от 52 млрд. евро следващата седмица, част от усилията на правителството за трансформиране на Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа.

Поръчките обхващат широк спектър от материали и услуги, включително 22 млрд. евро за основно военно оборудване и облекло, 4,2 млрд. евро за бойни машини на пехотата от вида Puma, 3 млрд. евро за противоракетни системи и пускови установки Arrow 3 и 1,6 млрд. евро за спътници за наблюдение. За това съобщават източници на Bloomberg, запознати с планирането.

Това ще бъде както най-големият брой поръчки за големи суми, така и най-високата стойност на държавните договори, одобрени от бюджетната комисия в долната камара на парламента в рамките на едно-единствено закрито заседание, казват източниците, които са пожелали анонимност.

От министерството на отбраната в Берлин не са отговорили веднага на имейл със запитване за коментар.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Германия сложи настрани десетилетия фискални ограничения, за да финансира разширяването на неглижираните си въоръжени сили, насочвайки стотици милиарди евро към укрепване на отбранителната си готовност.

Наречено от бившия канцлер от социалдемократите Олаф Шолц исторически поврат, военното разширяване беше продължено от неговия консервативен наследник Фридрих Мерц, преначертавайки архитектурата на сигурността в Европа.

Германската Rheinmetall AG и френско-германската компания KNDS NV са основните изпълнители за доставките на бойните машини Puma, а системата за противовъздушна отбрана Arrow 3 е разработена съвместно от Boeing Co. на САЩ и израелската Israel Aerospace Industries.

Мерц коментира обещанието си да направи Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа по време на среща с граждани в понеделник вечерта, излъчена на живо по обществената телевизия ARD.

„Много е просто, повтарям едно и също изречение отново и отново: искаме да можем да се защитим, за да не се налага никога да се защитаваме“, каза Мерц, предизвиквайки аплодисменти от публиката.

„Светът около нас се промени напълно“, добави той. „Искам моите деца, внуци и тяхното поколение да могат да продължат да живеят в свобода и мир и затова трябва да можем да се защитим“, допълни той.

Управляващата коалиция на Мерц, състояща се от неговите консерватори и социалдемократи, се стреми да изпълни новия ангажимент на НАТО за основни разходи за отбрана от 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2029 г., доста преди целевата дата 2035 г.