Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Германия дава зелена светлина на военни поръчки за рекордните 52 млрд. евро

Поръчките обхващат широк спектър от материали и услуги, включително за основно военно оборудване и облекло, бойни машини Puma, спътници и системи Arrow 3

Снимка: Hesham Elsherif/Getty Images
Германските законодатели ще одобрят 29 договора за военни поръчки на рекордната стойност от 52 млрд. евро следващата седмица, част от усилията на правителството за трансформиране на Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа.

Поръчките обхващат широк спектър от материали и услуги, включително 22 млрд. евро за основно военно оборудване и облекло, 4,2 млрд. евро за бойни машини на пехотата от вида Puma, 3 млрд. евро за противоракетни системи и пускови установки Arrow 3 и 1,6 млрд. евро за спътници за наблюдение. За това съобщават източници на Bloomberg, запознати с планирането.

Това ще бъде както най-големият брой поръчки за големи суми, така и най-високата стойност на държавните договори, одобрени от бюджетната комисия в долната камара на парламента в рамките на едно-единствено закрито заседание, казват източниците, които са пожелали анонимност.

От министерството на отбраната в Берлин не са отговорили веднага на имейл със запитване за коментар.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Германия сложи настрани десетилетия фискални ограничения, за да финансира разширяването на неглижираните си въоръжени сили, насочвайки стотици милиарди евро към укрепване на отбранителната си готовност.

Наречено от бившия канцлер от социалдемократите Олаф Шолц исторически поврат, военното разширяване беше продължено от неговия консервативен наследник Фридрих Мерц, преначертавайки архитектурата на сигурността в Европа.

Германската Rheinmetall AG и френско-германската компания KNDS NV са основните изпълнители за доставките на бойните машини Puma, а системата за противовъздушна отбрана Arrow 3 е разработена съвместно от Boeing Co. на САЩ и израелската Israel Aerospace Industries.

Мерц коментира обещанието си да направи Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа по време на среща с граждани в понеделник вечерта, излъчена на живо по обществената телевизия ARD.

„Много е просто, повтарям едно и също изречение отново и отново: искаме да можем да се защитим, за да не се налага никога да се защитаваме“, каза Мерц, предизвиквайки аплодисменти от публиката.

„Светът около нас се промени напълно“, добави той. „Искам моите деца, внуци и тяхното поколение да могат да продължат да живеят в свобода и мир и затова трябва да можем да се защитим“, допълни той.

Управляващата коалиция на Мерц, състояща се от неговите консерватори и социалдемократи, се стреми да изпълни новия ангажимент на НАТО за основни разходи за отбрана от 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2029 г., доста преди целевата дата 2035 г.

Последна актуализация: 11:16 | 09.12.25 г.
6
0
гъбко
преди 47 минути
До: 0pk ... Ние сме ония , дето не искаха нито лев да се дава за оня гьол в беляНЕ , щото е високорискова земетръсна зона , но въпреки всичко вие си го гласувахте и си дадохте едни напълно хвърлени на вятър 3,5млрд , и то без да смятаме натрупаната инфлация оттогава ... И там в момента продължава да няма нищо , дори технико-икономическо задание няма ... :))) ... А тези 1млрд са инвестиция в европейската отбрана !! За едни добри хора , ежедневно сервиращи на лакомите червени шапчици мухоморки !!
отговор
5
34
Slavi.13
преди 1 час
От избата на украинското посолство ли пишете *** или от хотел Берлин? Не няма да стане както си го мислите и без това с държавни пари плюете по всички форуми. Никой няма да може да прокара подобна простотия за 1,4 милиарда да се дадат за златни тоалетни и ламборгинита на зеля и компания. Може тук да няма кой да спре това но без САЩ , *** ще бега както сега бегат от Северск и Покровск. Без разузнаване, логистика, ракети и снаряди ще е много забавно.
отговор
4
7
FireT
преди 2 часа
До: п0pk, как кои? Всички ние, включително и ти. И от твоите данъци ще се отделят пари за помощ на Украйна. Трябва да си горд,че помагаш на братския украински народ и се бориш срещу руззия от дивана. Ей тъй , както сиТролиш.
отговор
3
35
0pk
преди 2 часа
До: гъбко кои сте тез вий, къде ще го дадете този млрд бре? :D
отговор
2
10
гъбко
преди 4 часа
До: Slavi.13 ... Да , дава !! И няма да възстановяват тръбите !! И ние ще дадем 1млрд !! Други въпроси ?!
отговор
1
37
Slavi.13
преди 4 часа
А дава ли зелена светлина на 55 милиарда евра "подарък" / заем дето няма да се върне / за Украйна?! Това е частта на Германия в "планът" за подпомагане на Украйна на Урсула?!
отговор
