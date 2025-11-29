Тайният план, който Германия подготви в случай на война с Русия

В края на февруари 2024 година плаващият под нидерландски флаг кораб Rapida удари железопътен мост в Германия, прекъсвайки жп транспорта в региона за два месеца. Deutsche Bahn построи временен мост, който също беше повреден през юли 2024 година. Публично инцидентите влязоха само в местните медии, но те силно разтревожиха военните, пише в обширен анализ The Wall Street Journal.

Изданието разказва, че това е единствената жп линия, свързана с пристанището Норденхам. По това време това е единственият лицензиран терминал, през който се получават товари с оръжие за Украйна. Инцидентите дори не са умишлени, показват задълбочено проучване, но предизвикват значителни проблеми с логистиката на товарите, забавяне на доставките и - вероятно и усложняване на ситуацията на бойното поле в Украйна.

Товарите са били претоварвани на кораби и изпращани до пристанище в Полша, допълва още доклад на Конгреса.

След този инцидент се оказва, че много пристанища имат само една връзка, а това е слабост, казват от Niedersachsen Ports, оператор на няколко пристанища в Германия.

По време на Студената война изграждането на инфраструктура с "двойно предназначение" е норма в Германия, посочва WSJ. По магистралите например има участъци, които за минути могат да бъдат превърнати в резервна писта за самолети, под асфалта са изградени цистерни с керосин.

Но последвалите мирни десетилетия промениха нещата - строят се мостове и тунели, които не могат да издържат военни конвои, липсват и достатъчно инвестиции, за да бъдат поддържани и вече изградените в състояние, което да позволи преминаване на колона с танкове например. Нужни са и милиарди за укрепване на пристанищните докове.

Голяма част от пречките дори не са материални - тромави правила за обществени поръчки, регламентите за защита на личните данни и т.н.

Това обаче е факт и в ЕС като цяло. Наскоро Европейската комисия публикува свой план за военната мобилност, който предвижда изготвяне именно поддръжката на инфраструктура, която може да бъде използвана за военни нужди. Целта е бързо пренасочване на войски към източната граница. В момента разрешението за преминаване на конвой през партньорска държава в ЕС и НАТО може да отнеме и 45 дни.

А защо източната граница?

Много анализатори отбелязват, че Русия би била готова до 2029 година да нападне физически Европа, включително и държава от НАТО. За Алианса в последните години именно Москва е най-голямата заплаха за сигурността.

Плановете на Германия за връщане на забравени навици

WSJ разказва, че преди около две години германски военни са се събрали на тайна среща в Берлин и са започнали да разработват план в случай на война с Русия. Документът съдържа 1200 страници и предвижда максимално бърза операция по логистика - преместването на 800 хил. Войници - германски, американски и от страни от НАТО на изток. Посочени са конкретните пътища, логистични линии и хъбове.

За целта ще бъдат отделени 166 млрд. евро до 2029 година за модернизиране на инфраструктурата. От тях 100 млрд. евро ще са за жп инфраструктура, която отдавна е пренебрегвана и ще бъдат подкрепени линии с двойна употреба.

Тези усилия започнаха едва след войната в Украйна и в Берлин си дават сметка, че са загубили много от уменията си от Студената война. Експерти разказват, че са викали пенсионирани военни, които да им покажат "как сме го правили".

Министерството на отбраната привежда в действие своя план - докато канцлерът Фридрих Мерц разказва за мащабните инвестиции в отбрана (в размер на 500 млрд. евро) Бундесверът работи незабелязано - информира болници, полиция, агенции за помощ при бедствия, сключва споразумения с оператори на пътна инфраструктура и т.н.

Провежда учения. При едно от тях нещата излязоха извън сценария и се стигна до реална престрелка между полиция и военни, след като се оказа, че няма добра комуникация и местни жители са съобщили на полицията за присъствие на неизвестни във военни униформи.

Случката влезе като куриоз в медиите, но е също част от ученията, връщащи старите умения.