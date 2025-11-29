IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Тайният план, който Германия подготви в случай на война с Русия

По време на Студената война изграждането на инфраструктура с "двойно предназначение" е норма в Германия, но последвалите мирни десетилетия промениха нещата

08:33 | 29.11.25 г. 7
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

В края на февруари 2024 година плаващият под нидерландски флаг кораб Rapida удари железопътен мост в Германия, прекъсвайки жп транспорта в региона за два месеца. Deutsche Bahn построи временен мост, който също беше повреден през юли 2024 година. Публично инцидентите влязоха само в местните медии, но те силно разтревожиха военните, пише в обширен анализ The Wall Street Journal.

Изданието разказва, че това е единствената жп линия, свързана с пристанището Норденхам. По това време това е единственият лицензиран терминал, през който се получават товари с оръжие за Украйна. Инцидентите дори не са умишлени, показват задълбочено проучване, но предизвикват значителни проблеми с логистиката на товарите, забавяне на доставките и - вероятно и усложняване на ситуацията на бойното поле в Украйна.

Товарите са били претоварвани на кораби и изпращани до пристанище в Полша, допълва още доклад на Конгреса.

След този инцидент се оказва, че много пристанища имат само една връзка, а това е слабост, казват от Niedersachsen Ports, оператор на няколко пристанища в Германия.

Свързани статии

По време на Студената война изграждането на инфраструктура с "двойно предназначение" е норма в Германия, посочва WSJ. По магистралите например има участъци, които за минути могат да бъдат превърнати в резервна писта за самолети, под асфалта са изградени цистерни с керосин.

Но последвалите мирни десетилетия промениха нещата - строят се мостове и тунели, които не могат да издържат военни конвои, липсват и достатъчно инвестиции, за да бъдат поддържани и вече изградените в състояние, което да позволи преминаване на колона с танкове например. Нужни са и милиарди за укрепване на пристанищните докове.

Голяма част от пречките дори не са материални - тромави правила за обществени поръчки, регламентите за защита на личните данни и т.н.

Това обаче е факт и в ЕС като цяло. Наскоро Европейската комисия публикува свой план за военната мобилност, който предвижда изготвяне именно поддръжката на инфраструктура, която може да бъде използвана за военни нужди. Целта е бързо пренасочване на войски към източната граница. В момента разрешението за преминаване на конвой през партньорска държава в ЕС и НАТО може да отнеме и 45 дни.

А защо източната граница?

Много анализатори отбелязват, че Русия би била готова до 2029 година да нападне физически Европа, включително  и държава от НАТО.  За Алианса в последните години именно Москва е най-голямата заплаха за сигурността.

Плановете на Германия за връщане на забравени навици

WSJ разказва, че преди около две години германски военни са се събрали на тайна среща в Берлин и са започнали да разработват план в случай на война с Русия. Документът съдържа 1200 страници и предвижда максимално бърза операция по логистика - преместването на 800 хил. Войници - германски, американски и от страни от НАТО на изток. Посочени са конкретните пътища, логистични линии и хъбове.

За целта ще бъдат отделени 166 млрд. евро до 2029 година за модернизиране на инфраструктурата. От тях 100 млрд. евро ще са за жп инфраструктура, която отдавна е пренебрегвана и ще бъдат подкрепени линии с двойна употреба.

Тези усилия започнаха едва след войната в Украйна и в Берлин си дават сметка, че са загубили много от уменията си от Студената война. Експерти разказват, че са викали пенсионирани военни, които да им покажат "как сме го правили".

Свързани статии

Министерството на отбраната привежда в действие своя план - докато канцлерът Фридрих Мерц разказва за мащабните инвестиции в отбрана (в размер на 500 млрд. евро) Бундесверът работи незабелязано - информира болници, полиция, агенции за помощ при бедствия, сключва споразумения с оператори на пътна инфраструктура и т.н.

Провежда учения. При едно от тях нещата излязоха извън сценария и се стигна до реална престрелка между полиция и военни, след като се оказа, че няма добра комуникация и местни жители са съобщили на полицията  за присъствие на неизвестни във военни униформи.

Случката влезе като куриоз в медиите, но е също част от ученията, връщащи старите умения.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 01:24 | 29.11.25 г.
икономиката на германия военен план
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
7
rate up comment 1 rate down comment 0
aldy
преди -115 секунди
"Много анализатори отбелязват, че Русия би била готова до 2029 година да нападне физически Европа, включително и държава от НАТО." Много ПЛАТЕНИ аналлизатори... За чий им е на рашаните да нападат европата? Земи и природни ресурси ли си нямат? Или искат да приберат техните мигранти? Аман от долна пробна пропаганда.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 1 rate down comment 0
aldy
преди 53 секунди
Крайно време е Договорът за обединение на Германия да бъде денонсиран, заради систематически нарушения на основни клаузи в него. На територията на ФРГ не трябваше да има чужди бази, адрено оръжие, имаше ограничения за броя на войските. Всичко това е нарушено и какво чака Путин, не е ясно. За пореден път престъпно бави адекватен отговор на западните наглеци.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 0
aldy
преди 8 минути
Дойчовците наивно вярват, че войната ще остане на територията на укрорайха и РФ и основното пушечно месо ще са укрите. Те ще обстрелват с дългобойни ракети стратегически обекти, а Путин няма да посмее да остъкли Берлин. Но понеже натото няма достатъчно конвенционални сили, няма хора, няма запаси от оръжие, много скоро ще посегнат към ТЯО и това ще им изяде гравата. След първия тактически ядрен удар, на Путин се развързват ръцете за пълномащабен ядрен отговор. Това на главчовците не е ясно, май?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 2 rate down comment 1
Умерен
преди 54 минути
Принципно ми е интересно, защо им е подобен план на Германците, при положение, че ако започне война на Русия и НАТО, ще започне с атомно оръжие и война в космоса, след това положението ще е брутално променено и какво ще остане след това никой няма как да знае. Така че това е поредната тъпотия, някакъв си план, смешна работа.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 4 rate down comment 3
anakid
преди 1 час
Агресията поражда агресия. Какво ли си мислеше Путин с този необмислен ход?Все пак да му благодарим, че събуди Европа! А ние сме част от Европа, а старите все още останали комунисти да свикват с това.България е сумеренна държава и е гласувала пътя си с честни избори. Всички против избора на народа са народоотстъпници и предатели.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 9
гъбко
преди 3 часа
До: RoyBatty ... Хех ... Това не е тайна , защото решението е взето , маршрутите са определени , сега само се предприемат действия за укрепване и дублиране . У нас действа същият план м/у другото . Би трябвало да се запиташ за какво си шушукат на вечеря без журналисти Макрон , Мерц и Стармър . Две ядрени сили на континента и една кандидат . Само за протоколът , и трите имат съоръжения за преработка на отработено ядрено гориво на плутоний и уран ... :))) ... и имат фабрики за ракети !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 10 rate down comment 10
RoyBatty
преди 3 часа
"Таен план"? А защо знаете за него? :) ... А това, че германците се насърчават да мислят отново за военни действия е колосална грешка! Това е да даваш на бивш наркоман наркотици или на бивш алкохолик алкохол ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още