Европейски страни купуват подводни дронове за военни цели

Две европейски правителства са приели да купят подводни дронове за военни цели, съобщи пред Ройтерс германският производител в момент, когато страните в региона увеличават разходите за отбрана, за да се справят с нарасналата според тях руска заплаха.

Автономните подводни дронове могат да се използват за различни военни цели – от наблюдение на подводни кабели до проследяване на подводни дейности и търсене на мини, казват специалистите.

Но те може да са скъпи, като потенциално струват милиони долари всеки, а работата им под вода за дълго време е технически предизвикателна.

Базираната в Бремен компания Euroatlas съобщи пред Ройтерс, че е подписала първите си два договора с европейски министерства на отбраната за продажбата на автономния ѝ подводен дрон.

Сделките за дрона Greyshark, за които се съобщава за първи път, са на обща стойност над 100 млн. евро, съобщи в интервю главният изпълнителен директор Euroatlas Южен Циемниевски.

Той заяви в петък, по време на неотдавнашна морска демонстрация на дрона на Euroatlas в Германия, че те ще бъдат използвани за специални военни приложения и няма да бъдат въоръжени, като отказа да съобщи повече подробности.

Интерес от други страни в Европа и Азия

Greyshark е средноголям автономен подводен дрон с голям обсег, който може да се използва в групи. Euroatlas съобщава, че сегашният ѝ модел има максимален срок на експлоатация от 5,5 дни и че работи върху модел, който може да прекара 16 седмици под водата.

Циемниевски казва, че е получил съобщения за интерес от други страни, включително в Европа и Азия.

Морски дронове са използвани във войната между Украйна и Русия, особено тези, които се движат по повърхността на водата.

Украинската служба за сигурност представи неотдавна новата версия на морския си дрон Sea Baby, който според нея може да оперира на разстояние от над 1500 км и да пренася полезен товар до 2000 кг, което е над два пъти повече от предишния лимит.

Междувременно НАТО, в допълнение към фрегати и патрулни самолети, използва морски дронове като част от мисия за защита на критична инфраструктура.

Австралия заяви, че ще задели 1,7 млрд. австралийски долара (1,1 млрд. щатски долара) за флотилия от автономни подводни апарати Ghost Shark, разработени от нейните въоръжени сили и американския стартъп Anduril Industries, за наблюдение и удари.