Германия няма да постигне целта си за разходите за отбрана към 2029 г.

Германия няма да постигне собствената си цел от 3,5% разходи за отбрана през 2029 г., обяви министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от Ройтерс.

Разходите за отбрана на Германия ще достигнат малко над 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) тогава, коментира Писториус в Мюнхен.

На срещата на върха на НАТО в Хага тази година беше договорено, че съюзниците от НАТО трябва да достигнат нова цел за разходи за отбрана от 5% от БВП до 2035 г., като 3,5% от БВП трябва да е бюджетът за отбрана, а останалите 1,5% са разходи, свързани с отбраната.

САЩ същевременно искат Германия да поеме командването на силите на НАТО в Европа, коментира пратеникът на Доналд Тръмп в алианса Матю Уитакър, цитиран от британския в. Independant.

„Очаквам с нетърпение деня, в който Германия ще дойде в САЩ и ще каже, че е готова да поеме поста на върховен главнокомандващ на съюзническите сили. Мисля, че сме далеч от това, но очаквам с нетърпение тези дискусии“, коментира Уитакър на Конференцията по сигурност в Берлин.

Коментарите му предизвикаха шок сред участниците в дискусията, като представителят на Германия в НАТО и ЕС отговори, че „вижда нещата малко по-различно“. Генерал-лейтенант Волфганг Виен коментира, че страната му е готова да поеме повече отговорности в рамките на международната организация, но командването на съюзническите сили е американска територия.

Настоящият върховен командващ е генерал Алексус Г. Гринкевич, който встъпи в длъжност на 4 юли 2025 г.

В публикация в X за конференцията Уитакър посочва, че посланието му е, че съюзниците „трябва да изпълнят задълженията си от срещата на върха в Хага“. По думите му, тези задължения включват „инвестиции в отбрана, засилване на индустриалното сътрудничество, изграждане на устойчивост, защита на сплотеността – нашето най-голямо стратегическо предимство“.

Европейският съюз (ЕС) представи нов пакет за отбрана в сряда, който ще позволи на танкове и войски да се разполагат по-бързо през границите на 27-членния блок в случай на конфликт, тъй като се засилват опасенията, че Русия вече проучва отбраната му.

Върховният представител по въпросите на външната политика на ЕС Кая Калас посочва, че разходите за отбрана сега биха могли да предотвратят война.

Новото предложение за военна мобилност на Европейската комисия (ЕС) предвижда инвестиции в размер на 17,65 млрд. евро (20,4 млрд. долара) в 500 места, които са определени като критични точки, например мостове, пристанища и тунели, които в момента не могат да се справят с тежък трафик и превозни средства.

Пакетът за отбрана подчертава промяна в геополитиката, подтикната от американския президент Доналд Тръмп. Той постави под въпрос 80-те години сътрудничество, основано на разбирането, че САЩ ще помагат за защитата на европейските нации след Втората световна война.

Междувременно Писториус предупреждава в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung, че Русия може да си възвърне способността да атакува източния фланг на НАТО само в рамките на няколко години. Според него оценките сега сочат към възможен прозорец още през 2028 г.

Военни експерти и разузнавателни служби изчисляваха досега, че Русия може да е в състояние да нападне страна членка на НАТО „от 2029 г. нататък“. По-новите оценки са по-тревожни, като някои предполагат, че това може да се измести през 2028 г.

Писториус подчертава, че Русия възстановява силите си „бързо“, въпреки продължаващата война срещу Украйна, и че руският лидер Владимир Путин „не крие имперските си фантазии“, в които европейските свободи „нямат значение“.

Писториус посочва, че НАТО е напълно способен да се защитава съюз - „конвенционално, но разбира се и ядрено“, но предупреждава, че алиансът трябва да ускори подготовката си. Въоръжените сили на Германия се подобряват, но все още се сблъскват с пропуски след десетилетия на недостатъчни инвестиции, посочва той пред медията.

Министърът на отбраната на Германия твърди, че Европа трябва да стане „по-бърза във всичко, което правим“, от снабдяването до възстановяването на числеността на войските. Според него пейзажът на заплахите се е променил драстично след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Въпреки неотложността, Писториус отхвърля спекулациите за непосредствена опасност. Той казва обаче, че Германия трябва да третира следващите години като решаващи: засилване на възпирането, разширяване на резервите, подобряване на инфраструктурата и подготовка за възможността Русия отново да изпита решимостта на НАТО.