Microsoft: Руските кибератаки срещу членките на НАТО се увеличават с 25% за една година

Анализ на Microsoft установява, че руски играчи засилват кибератаките срещу страни от НАТО на фона на нарастващото геополитическо напрежение.

Руските кибератаки срещу страни от НАТО са се увеличили с 25% за една година, според данните на компанията.

Украйна все още е основната цел на Русия, но Microsoft установява, че всички останали цели в топ 10 на атакуваните страни са членки на алианса.

Общо 20% от кибератаките на Русия са насочени към САЩ. Следват Великобритания с 12% и Германия с 6%.

Белгия, Италия, Естония, Франция, Холандия и Полша са били мишена в до 5% от руските кибератаки, показват данните.

Констатациите идват на фона на нарастващото напрежение между Русия и Европейския съюз (ЕС). По-рано този месец председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обвини Русия, че води „умишлена и целенасочена кампания в сивата зона“ срещу Европа след нахлуванията на дронове над въздушното пространство на страни членки. Фон дер Лайен определи това като „хибридна война“.

„Това не е случаен тормоз. Това е последователна и ескалираща кампания за обезпокояване на нашите граждани, изпитание на нашата решителност, разделяне на нашия Съюз и отслабване на подкрепата ни за Украйна“, коментира тя пред членовете на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург.

В анализа на Microsoft се казва, че преминаването на Русия към по-широка група цели през последната година „е изложило повече организации на риск от компрометиране“, главно за кибершпионаж.

В доклада се посочва още, че 25% от кибератаките на Русия са били насочени към правителствени агенции, а по 13% - към изследователски групи и организации с нестопанска цел или мозъчни тръстове.

В държавите членки на НАТО тези сектори се разглеждат като такива с „разузнавателна стойност“ за Русия на фона на продължаващата война с Украйна, подчертават авторите на доклада.

Microsoft отбелязва, че се наблюдава „умерено увеличение“ на броя на руските участници, насочени към малкия бизнес в съюзническите на Украйна страни, вместо да се фокусират върху по-конвенционални, цели като правителствени агенции.

В доклада се казва, че руските играчи може да възприемат представителите на дребния бизнес като по-лесни „опорни точки“, които могат да използват за достъп до по-големи организации.