САЩ: Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО

Новият посланик на САЩ в Организацията на обединените нации (ООН) Майк Уолц обеща да „защити всеки сантиметър от територията на НАТО“, предаде AFP.

Той направи изявлението по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод навлизане на руски изтребители във въздушното пространство на Естония.

Три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство на 19 септември за около 12 минути, предизвиквайки оплаквания за опасна нова провокация, която Москва отрече.

Естония, член на НАТО, поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН „в отговор на безсрамното нарушение на естонското въздушно пространство от Русия“ и проведе разговори с други съюзници от НАТО.

„Както казахме преди девет дни, Съединените щати застават до нашите съюзници от НАТО пред тези нарушения на въздушното пространство. И искам да използвам тази първа възможност, за да повторя и подчертая, че САЩ и нашите съюзници ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО“, каза Уолц.

Навлизането в естонското въздушно пространство се случи след като по-рано този месец Полша, също член на НАТО, заяви, че руски дронове многократно са нарушавали нейното въздушно пространство по време на атака срещу Украйна, която Варшава определи като „акт на агресия“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини към осъждането на последното нарушение на въздушното пространство и обеща да защитава Полша и балтийските държави в случай на ескалация от страна на Русия.

Попитан дали би помогнал за защита на държавите от Европейския съюз при засилване на руската агресия, Тръмп отговори: „Да, бих го направил“.

Връзката на Тръмп с руския президент Владимир Путин е колеблива - лидерът на Кремъл продължава инвазията в Украйна, докато американският президент призовава за мир, но показва малко конкретни признаци за оказване на натиск върху Москва.

На 18 септември, в края на държавно посещение във Великобритания, Тръмп заяви, че Путин „наистина ме разочарова“ с продължаването на войната, която вече е в четвъртата си година.

„В момент, когато президентът Тръмп и Съединените щати са се фокусирали и са вложили огромно количество време и усилия, за да сложат край на тази ужасна война между Русия и Украйна, очакваме Русия да търси начини за деескалация — а не за разширяване на конфликта“, добави Уолц в първата си реч пред Съвета за сигурност.

Западните държави предупредиха, че Русия си „играе с огъня“ с многократните си нарушения на въздушното пространство на НАТО, чиито членове имат пакт за взаимна отбрана.

При инцидента в естонското въздушно пространство италиански изтребители F-35, включени в мисията на НАТО за въздушна отбрана в балтийските държави, заедно с шведски и финландски самолети, бяха вдигнати, за да прихванат руските изтребители и да ги предупредят да се оттеглят.

Реакцията на Европа

Като цяло, по време на Съвета за сигурност на ООН европейските сили осъдиха нарушаването на въздушното пространство на страни-членки на НАТО от страна на Русия.

„Ако се наложи да се конфронтираме със самолети, които оперират в въздушното пространство на НАТО без разрешение, ще го направим“, предупреди външният министър на Великобритания Ивет Купър, като подчерта, че Путин рискува военен сблъсък с НАТО.

Купър заяви, че Русия продължава да „нарушава най-основните си задължения по Устава на ООН“ чрез „ескалиращи“ атаки срещу Украйна и „безразсъдни“ действия, включително навлизане в полско, румънско и естонско въздушно пространство.

Върховният представител за външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че „има една страна в тази зала (Русия – бел.ред.), която активно се стреми да подкопае ценностите и принципите, за които държавите членки на ООН са се ангажирали да защитават“.

„Скорошното нарушение на естонското въздушно пространство е безпрецедентно както по мащаб, така и по безразсъдство. То беше умишлена провокация, която можеше да завърши с опустошителни последици. Това се случва след руските нарушения на полското и румънското въздушно пространство с дронове седмица по-рано“, коментира Калас, която е и бивш премиер на Естония.

Естонският външен министър Маргус Цахкна каза, че твърденията на Естония за инцидента се базират на „твърди факти, подкрепени с убедителни доказателства, независимо от това, което Русия твърди“.

Той показа кадри от естонския въздушен радар, на които ясно се вижда „нарушение на естонската територия и суверенитет“.

Цахкна показа и детайлни снимки на руските изтребители, подчертавайки, че всички „са носили ракети и са били в бойна готовност“.

„Това, което искам да кажа, е, че нарушението е кристално ясно, а Русия отново лъже, както е лъгала многократно преди. Помним окупацията на Грузия през 2008 г., Крим през 2014 г., агресията срещу Украйна през 2022 г.… Така че, моля, не лъжете отново. Твърдите доказателства са тук“, добави естонският топ дипломат.

Германският външен министър Йохан Вадефул нарече нарушаването на естонското въздушно пространство „опасна ескалация от страна на Русия“ и „тежко нарушение на международното право“.

„Това не е поведението на държава, която се стреми да запази глобалния мир и сигурност, а на държава, която безразсъдно пренебрегва международните норми“, заяви Вадефул.

„Продължаващата агресия на Русия не е насочена единствено срещу Украйна и нейния народ. Чрез своето безразсъдно поведение Русия представлява сериозна заплаха както за регионалната сигурност, така и за глобалния мир и стабилност“, подчерта той.

Украинският външен министър Андрий Сибиха предупреди, че Русия няма да спре дотук и вероятно ще се опита да провокира и други държави.

„Какво следва? На коя друга извънредна среща ще трябва да се съберем през следващите седмици? Коя ще е следващата държава, която ще се сблъска с провокациите на Русия?“, попита той.

„Нито едно от тези събития не е случайно. Не. Москва го прави умишлено.

Държава, която заема постоянно място в този съвет, разрушaва международния мир и сигурност, които е призвана да поддържа. Европа не е във война с Русия, но Русия е във война с Европа, и единственият начин да се опази мирът е чрез отговор с сила и единство“, добави Сибиха.

