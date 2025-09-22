IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Доналд Туск: Готови сме да сваляме руски самолети, преминаващи през Полша

Междувременно Съветът за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание в Ню Йорк

18:20 | 22.09.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е готова да сваля чуждестранни самолети, които преминават през нейна територия без разрешение. Той направи коментара след серия от руски нахлувания във въздушното пространство на НАТО, пише Bloomberg.

„Със сигурност ще вземем решения да сваляме летящи обекти, когато те нарушават нашата територия и прелитат над Полша“, посочва Туск. „Тук няма място за дискусия“.

Думите му идват, докато Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) се събира в понеделник в Ню Йорк за извънредно заседание, за да обсъди последното нарушение в Естония миналата седмица, което правителството в Талин твърди, че е част от по-широка руска кампания за проверка на  това колко твърдо е готово да реагира НАТО на териториални заплахи.

По-рано този месец полски и нидерландски самолети успяха да свалят няколко руски дрона, които навлязоха в полското руско пространство.

Въпреки че Туск настояваше, че само Полша има право да защитава собствената си територия, той също така подчерта, че неговото правителство е в постоянни разговори със свои съюзници и ще гарантира, че всеки отговор е координиран.

„Наистина трябва да помислите два пъти, преди да вземете решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликт, поради което ние сме в постоянни консултации с нашите съюзници тук“, каза още Туск.

През уикенда Туск беше запитан за коментарите на чешкия президент Петър Павел, който предположи, че правителствата от НАТО трябва да са готови да свалят руски самолети в случай на по-нататъшни нарушения.

Последна актуализация: 18:20 | 22.09.25 г.
НАТО Доналд Туск икономиката на Полша войната в Украйна
Коментари

1
гъбко
преди 13 минути
Ще гърмят сушки скоро ... :)))
