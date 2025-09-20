Полша пак вдигна изтребители по тревога след инцидента с руските МиГ-ове над Естония

Полски и съюзнически самолети отново са вдигнати по тревога рано тази сутрин, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата между двете страни, съобщава Ройтерс.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщава оперативното командване на Полша в публикация в платформата X, пише БТА.

В 05:40 ч. тази сутрин в почти цяла Украйна е обявена въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

От външното министерство на Полша посочват също, че два руски изтребителя са се приближили на ниска височина до нефтена платформа на страната в Балтийско море, с които са нарушили зоната за сигурност над платформата. Полските въоръжени сили и други служби са уведомени за инцидента, при който не е нарушена националната граница.

В петък три руски изтребителя МиГ-31, потенциални носители на свръхзвуковата ракета "Кинжал", пресякоха въздушното пространство на Естония и се насочиха към столицата Талин. Самолетите са престояли 12 минути във въздуха над страната, преди да бъдат прихванати от съюзнически F-35 (от Италия), разположени на територията на Естония, според съобщения на Министерството на външните работи на страната и от НАТО.

Талин активира чл. 4 от Договора за НАТО по примера на Полша, която регистрира подобен инцидент през миналата седмица, като консултаци по случая са планирани за началото на следващата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че нарушаването на въздушното пространство на Естония не му харесва и че това „може да е голям проблем“.

Украинската контраофанзива в Покровско направление напредва, според Зеленски

Украинските войски продължават с контраофанзивата си по фронтовата линия около два града в източната част на страната, като президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили понасят тежки загуби, предава Ройтерс.

Русия същевременно обяви, че е превзела още две села в областите в източната и южната част на Украйна. Министерството на отбраната не споменава украинската офанзива близо до градовете Покровск и Добропиля.

Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск. "Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива и те не успяха да започнат пълномащабна офанзива. Нашите военни унищожават техните сили“, коментира украинският президент.

"Руснаците са понесли значителни загуби, а "фондът за размяна" на нашата страна е значително попълнен – всеки ден биват пленявани все повече руски войници“, добавя той.

Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра през руските отбранителни линии.

Във видеообръщението Зеленски казва още, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област, който е обект на руски атаки от месеци.

Украйна с амбиции за износ на оръжие

Киев планира да покрие недостига на финансиране за производството на въоръжение чрез контролиран износ на украинска оръжейна продукция, казва Зеленски. През следващите две седмици ще бъдат представени три нови платформи за износ на украинско въоръжение, насочени към САЩ, Европейския съюз (ЕС) и други държави, допълва той.

„Ясни са обемите от които се нуждаят въоръжените ни сили до края на годината, както и през следващата, а също от какво се нуждаем в складовете, за да поддържаме достатъчни сили“, коментира украинският президент.

Зеленски отбелязва, че е обсъдил средствата за оръжейно производство в страната му, вкл. с международните ѝ партньори, както и доставките от тях.

„Ще покрием дефицита във финансирането на производството на оръжия тази година, включително чрез контролиран износ на определени видове наше въоръжение. Благодарение на такъв контролиран износ ще увеличим производството на дронове за фронта. Можем да произвеждаме определени видове съвременни оръжия в много по-големи количества“, казва той в обръщението си към нацията.

(Материалът е съставен по публикации на БТА)