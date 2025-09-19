Три руски МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония, насочвайки се към Талин

Три руски изтребителя МиГ-31, потенциални носители на свръхзвуковата ракета "Кинжал", са пресекли въздушното пространство на Естония и са се насочили към столицата Талин, съобщиха световните агенции. Те са прекарали 12 минути във въздуха на страната, член на ЕС и НАТО, преди да бъдат прихванати от съюзнически F-35 (от Италия), разположени на територията на Естония. Информацията е потвърдена от Министерството на външните работи на Естония.

Ресорният министър Маргус Цакхна посочва, че от началото на годината има четири нарушения на границите, извършени от Руската федерация. "Днешното нахлуване , включващо три изтребителя, навлезли в нашето въздушно пространство, е безпрецедентно нагло", се казва в позицията, публикувана на сайта на естонското правителство.

В социалната мрежа X представителят на ЕС за външната политика Кая Калас нарече случая "екстремно опасна провокация" и посочи, че е в контакт с естонското правителство.

"Путин тества западната решителност и не трябва да показваме слабост", категорична е тя.

"Европа застава зад Естония", коментира и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя посочи, че заплахите се увеличават и призова страните от общността по-бързо да одобрят 19-я пакет със санкции срещу Москва, представен малко по-рано днес (19 септември).

Преди десет дни Русия изстреля залп от поне 19 дрона към Полша. Атаката беше отразена от изтребители F-16 и F-35, участващи във "Въздушна полиция" - операцията по защита на съюзниците в НАТО, като бяха свалени четири от дроновете. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди остро провокацията и стартира операция "Източен страж". Американският президент Доналд Тръмп, който няколко дни по-рано потвърди ангажиментите си за защита на Полша пред новия президент Карол Невроцки, посетил Вашингтон, коментира, че това би могло да бъде и грешка. Все още нямаме доказателства, че инцидентът е умишлен, каза и представителят на САЩ в НАТО Матю Уитъкър.

"И на нас ни се искаше да беше грешка", коментира от своя страна полският външен министър Радослав Сикорский.

Ден по-късно румънски изтребители следиха 50 минути движението на дрон на румънска територия, но без да предприемат действия. В крайна сметка дронът атакува украинското търговско пристанище на р. Дунав - Рени.

На 16 септември Русия завърши и своето мащабно учение "Запад 2025", при което съвместно с Беларус демонстрира балистични ракети "Искандер" и разполагането им на територията на анклава Калининград.