В Европа се боят, че САЩ търсят оправдания да няма нови санкции срещу Русия

Европейските чиновници дискутират 19-ия санкционен пакет срещу Русия и според заявката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалните мрежи целите са "криповалути, банки и енергетика". Очакванията са, че мерките ще бъдат обявени в петък (19 септември).

Не е много ясно как те ще бъдат приети от америкаския президент Доналд Тръмп. Източници на европейското издание Politico сочат, че пакетът ще включи и санкции срещу някои китайски компании, но е далеч от това, което иска Вашингтон. В Брюксел се опасяват, че заявките, които направи Тръмп, са по-скоро неизпълними и той може да се възползва и да обвини съюзниците в нежелание да спрат войната в Украйна и така да откаже налагането на строгите санкции, които обеща, разказват европейски дипломати пред изданието.

Това е просто начин за избягване на отговорността, отбелязват те, признавайки обаче, че някои от исканията имат смисъл.

През миналия уикенд Тръмп поиска страните от НАТО, не само ЕС, да спрат да купуват руски петрол и природен газ. Според оценки на анализатори за ЕС това е лесно постижимо - страните от общността намалиха съществено покупките през годините на войната в Украйна. Междувременно и полският министър на енергетиката Милош Мотика изпрати писма до своите колеги с искане за цялостно спиране на покупките на руските енергоресурси до края на 2026 година, за да не се подхранва военната машина на Русия. Хърватия предложи алтернативи за Унгария и Словакия - единствените купувачи на руския петрол в ЕС.

За НАТО - тоест включително с Турция, спирането на покупките на петрол и газ от Русия нещата стоят по-сложно и до голяма степен неизпънимо. ЕС също няма да започне търговска война с Китай, налагайки вторични санкции за купувачи на руски петрол.

По отношение на натиска срещу Китай виждането на ЕС е, че ударите трябва да бъдат насочени към компании, които са свързани директно с войната, а не просто налагане на наказателни мита срещу страната, какъвто е подходът на Вашингтон. Събеседник на Politico отбелязва, че 100% мита върху вноса на стоки от Китай ще изстреля инфлацията и има потенциал да разруши икономиката на ЕС.

Според него не може да се изключи и "икономическия интерес" на Тръмп и вероятността той да надминава целта Европа да купува повече втечнен газ от САЩ, а всъщност да е насочен към унищожаването на европейските конкуренти.

Анализатори отбелязаха преди дни, че търговска война срещу Китай може да е самоубийствена за ЕС, но САЩ ще спечелят от санкции срещу руския петрол и могат да си позволят да ги наложат. Европейски дипломат пък добавя, че дори и ЕС да се съгласи и да наложи санкции, няма никаква гаранция (и доверие), че САЩ ще последват Брюксел и ще изпълнят обещанието си.

САЩ са достатъчно силни сами да вземат решение за санкции и да го приложат, а Европа да ги подкрепи, смята и украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Sky News. Телевизията отбеляза в коментар след разговора, че украинският лидер изглежда дълбоко разочарован от Запада. Страхувам се, че Украйна ще остане без оръжия, без подкрепа, призна пред британската медия той и призова за по-решителни действия и ясен отгговор от Тръмп дали ще наложи ли санкции, или не.

Брюксел балансира около много трудната задача да задържи САЩ в опитите да спре войната в Украйна и да не отблъсне Китай, от който зависи европейската икономика.