Тръмп: САЩ ще наложат големи санкции върху руския петрол, ако страните от НАТО направят същото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи „големи“ санкции върху руския петрол, ако страните от НАТО направят същото, пише Bloomberg.

Ден след като заяви, че губи търпение с президента Владимир Путин заради войната в Украйна, Тръмп заяви, че е „готов да наложи големи санкции срещу Русия, когато всички страни от НАТО се споразумеят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРAТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ“, написа той в публикация в платформата си Truth Social в ранните часове на събота.

В петък Bloomberg съобщи, че САЩ планират да призоват съюзниците от Г-7 да наложат до 100% мита на Китай и Индия за покупките им на руски петрол, като част от усилията да убедят Путин да прекрати руската инвазия в Украйна.

„Това, плюс НАТО като група, която налага 50% до 100% МИТА НА КИТАЙ, които ще бъдат напълно оттеглени след края на ВОЙНАТА на Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за ПРЕКРАТЯВАНЕТО на тази смъртоносна, но НЕЛЕПА ВОЙНА“, пише Тръмп.

Междувременно Украйна все по-често атакува руски петролни рафинерии и експортни съоръжения с дронове, изнасяйки битката отвъд бойното поле, така че да нанесе удар по икономиката на Москва, пише още Bloomberg.

В петък Украйна заяви, че е ударила съоръжения, обработващи почти половината от руския суров петрол. Атаките – част от нападение с повече от 200 дрона, съсредоточено в Ленинградска област, граничеща с Финландия и Естония – се случи скоро след удари по няколко рафинерии, които са ключови за вътрешните доставки на гориво.

Киев твърди, че се опитва да лиши руската армия от гориво, a Кремъл - от приходи от петрол. Западните съюзници обаче отдавна изразяват предпазливост относно всякакви стъпки, които биха могли да нарушат световните доставки на петрол и гориво.