Тръмп: САЩ ще наложат големи санкции върху руския петрол, ако страните от НАТО направят същото

Междувременно Украйна все по-често атакува руски петролни рафинерии

16:15 | 13.09.25 г.
Снимка: Bloomberg
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи „големи“ санкции върху руския петрол, ако страните от НАТО направят същото, пише Bloomberg.

Ден след като заяви, че губи търпение с президента Владимир Путин заради войната в Украйна, Тръмп заяви, че е „готов да наложи големи санкции срещу Русия, когато всички страни от НАТО се споразумеят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРAТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ“, написа той в публикация в платформата си Truth Social в ранните часове на събота.

В петък Bloomberg съобщи, че САЩ планират да призоват съюзниците от Г-7 да наложат до 100% мита на Китай и Индия за покупките им на руски петрол, като част от усилията да убедят Путин да прекрати руската инвазия в Украйна.

„Това, плюс НАТО като група, която налага 50% до 100% МИТА НА КИТАЙ, които ще бъдат напълно оттеглени след края на ВОЙНАТА на Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за ПРЕКРАТЯВАНЕТО на тази смъртоносна, но НЕЛЕПА ВОЙНА“, пише Тръмп.

Междувременно Украйна все по-често атакува руски петролни рафинерии и експортни съоръжения с дронове, изнасяйки битката отвъд бойното поле, така че да нанесе удар по икономиката на Москва, пише още Bloomberg.

В петък Украйна заяви, че е ударила съоръжения, обработващи почти половината от руския суров петрол. Атаките – част от нападение с повече от 200 дрона, съсредоточено в Ленинградска област, граничеща с Финландия и Естония – се случи скоро след удари по няколко рафинерии, които са ключови за вътрешните доставки на гориво.

Киев твърди, че се опитва да лиши руската армия от гориво, a Кремъл - от приходи от петрол. Западните съюзници обаче отдавна изразяват предпазливост относно всякакви стъпки, които биха могли да нарушат световните доставки на петрол и гориво.

Коментари

7
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 16 минути
До: RobinRedRideHOOD ... Значи !! 50% от вносът от Поднебесната в ЕС са МъПъСъта , 45% промишлени стоки и машини , 5% химикали ... Кога някъде сте се информирали , че не можем да обложим със 100% поднебесните подобия на автомобили и машинария ?! Не само можем , но и сме закъснели !! Поднебесните искат светът да бъде разделен на икономически блокове , аз не виждам причина това да не се случи ... !! ... Специално за Европа това ще е хубаво нещо !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 2 rate down comment 1
anakid
преди 46 минути
Този винаги говори за САЩ и НАТО като отделни неща. Путин вижда това и си позволява повече и повече.Европа няма да получи нужната помощ от САЩ при нужда. Не и при този президент. Всички виждат това.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 3
baba_meca
преди 3 часа
"Междувременно Украйна все по-често атакува...., изнасяйки битката отвъд бойното поле, ". То и Русия прави същото- почнаха да се появяват руски дронове в Полша и Румъния
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 12 rate down comment 14
khao
преди 13 часа
До: RobinRedRideHOOD тоя па не спря с лъжите и измислиците....
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 17 rate down comment 15
RobinRedRideHOOD
преди 13 часа
Информацията е много стара. ЕС държавите отдавна отговориха на предложението на Тръмп заедно да приложат санкции, че НЕ МОГАТ ДА СИ ГО ПОЗВОЛЯТ :) .. Т.е. могат да лаят, но ... само толкова
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 16 rate down comment 14
гъбко
преди 13 часа
До: Голямото-дърво ... Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. ... на руZZияните всяка дума е лъжа !! Та в тоя ред на мисли , защо смяташ , че някой го интересува какви "мъдрости" ни снасяш ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 17 rate down comment 17
Голямото-дърво
преди 15 часа
в дискусия за конфликта в Украйна и участието на Европа, която събра голям брой участници, обяви важна новина: "Макрон ме награди с Ордена на Почетния легион и ми каза в личен разговор това, което не признава публично: конфликтът е по вина на НАТО. Искам всички да знаят това, защото ме възмущава."
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
