Русия се готви за финален щурм към Покровск, украинците не са готови да се предават

Русия се прегрупира и е изпратила към Покровск подкрепления и резерви, включително и военни, участващи в боевете в Курска област, пише Институтът за изучаване на войната (ISW). Според Forbes руските военни се подготвят за финален щурм преди началото на есенните дъждове, които ще разкалят широките открити полета около града.

Русия опитва да превземе града вече повече от година, но боевете все още се водят в покрайнините. Една от причините за това е "стената от дронове", които блокират действията и на двете воюващи страни. Заради тях на фронтовата линия все по-рядко се използват бронирани машини. Наблюденията на ISW показват, че през пролетта щурмовете се извършваха с мотори и ATV, но сега руснаците атакуват с малки групи до четирима души, ходещи пеша. Моторите се използват за доставки на фронтовата линия.

Руски военни кореспонденти съобщават за контраатаки на украинците по фланговете, опитвайки се да пресекат "клина" около Золотий Колодяз.

Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), че Покровск е най-горещата точка на бойното поле от месеци. Към 22 часа на 16 септември са регистрирани 61 директни бойни сблъсъка в региона. ВСУ съобщава за общо 148 атаки към 22 часа на миналото денонощие. Русия е извършила 47 въздушни удара с 69 управляеми авиационни бомби, както и 3300 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използваните fpv-дронове са малко над 2100. Интензивни са и боевете в Торецкото направление (Донецка област) - 15 към този час, както и в Лиманското направление (12).

Според оценки на военни анализатори целта на Русия за лятото е била превземането на Покровск, Костянтинивка и Лиман, за да бъде подготвена и пълната окупация на Донецка област в следващите месеци. Украйна е спряла две от летните операции и вероятно ще успее да блокира и трета, каза в интервю за Sky News украинският президент Володимир Зеленски, но без да дава повече подробности. Според его руският президент Владимир Путин не знае каква е ситуацията на фронтовата линия и предупреди, че руснаците подготвят и нови две офанзиви за есента.

Русия няма намерение да спре, каза още Зеленски в своето обръщение за 1301-ия ден от началото на пълномащабната война, разказвайки за атаките с дронове в Запорожката област и Харков. Реактивен дрон удари сградата на университета по фармация в Харков, ранявайки четирима души.

Повечето украинци не вярват, че войната ще свърши през тази година

Москва вече на няколко пъти декларира, че ще изпълни своите цели, водещи до капитулацията на Киев. Проучване на общественото мнение, извършено от Киевския международен институт по социология в началото на септември, обаче показва, че 75% от украинците не са готови да приемат руските условия. Само 17% от тях ги приемат.

В проучването са използвани коментираните в публичното пространство искания на Москва - международно признание на Крим и Донбас за руска територия, изтеглянето на Украйна от Донецка област, отказ от членство в НАТО, намаляване на армията, признаване на руския език за официален, както и свалянето на всички санкции срещу Русия.

В плановете на Кремъл Русия е и гарант за сигурността на Украйна след края на войната.

Проучването показва още, че повечето украинци (76%) смятат, че могат да спечелят войната, ако получат всички необходими оръжия и Западът наложи точните санкции срещу Русия. 15% не вярват, че страната може да спечели, ако бъдат изпълнени условията.

Едва 18% от анкетираните вярват, че войната ще свърши през 2025 година. Повечето от украинците са уверени, че тя ще продължи още две години (32%), а 27% - че ще приключи през 2026 година.

По информация на Ройтерс САЩ са одобрили продажбата на два пакета с въоръжение на обща стойност 1 млрд. долара. Финансирането е по програмата PURL, по която за месец бяха събрани над 2 млрд. долара от европейските съюзници на Украйна за покупката на оръжия. Има ангажименти за още 1,5 млрд. долара.

Украйна трябва да получи нужните оръжия като част от усилията за прекратяване на огъня, но това все още не е станало, каза пред Sky News Володимир Зеленски. "Не ядрено оръжие, разбира се, но необходимото", посочи той.

Зеленски: САЩ са достатъчно силни, за да взимат решения сами

Украинският президент коментира и очакванията на Киев за санкции срещу Русия. САЩ са достатъчно силни, за да наложат сами санкции на Русия, както и да предоставят на Украйна системи за противовъздушна отбрана, допълни той, визирайки искането на Вашингтон всички страни от НАТО да се присъединят към тях при оказването на натиск на Москва за спирането на войната.

Нещо повече - финансовият министър Скот Бесънт отбеляза преди ден, че всъщност САЩ ще се присъединят към ограниченията, ако ЕС и НАТО първи наложат санкции - и вторични, за покупката на руски петрол.

"Смятам, че Америка е достатъчно силна сама да взима решения [...] Смятам, че Доналд Тръмп е достатъчно силен, така че (руският президент Владимир - б.пр.) Путин да се бои от него", каза Зеленски. Според него Европа трябва да помогне на САЩ да окажат натиск на Русия.

Нямаме време да чакаме всяка европейска държава да промени мнението си, макар че Доналд Тръмп е прав, че Европа трябваше досега да е спряла да купува руски петрол и природен газ, допълни още украинският президент.

"Европа е съставена от много и различни държави, всяка със своята бюрокрация и начин на взимане на решения. САЩ са единни, една вертикала на взимане на решенията", обясни Зеленски. Според него Тръмп не желае да наложи сам санкции, за да не прекъсне възможността за диалог с Москва.

В момента Европа много силно е намалила покупките на руските енергоресурси, но не са само Унгария и Словакия, които продължават да ги получават, обясни той и допълни, че трети страни доставят за някои големи държави и именно затова и Доналд Тръмп настоява за вторичните санкции.

САЩ обаче печелят от този натиск срещу Русия, защото техните енергоресурси са алтернативи, затова и Европа не трябва да бъде притискана да налага ограничения, смята още украинският президент.

Европа продължава да купува руските енергоресурси, защото така е свикнала

След Втората световна война хората в Европа опитаха да живеят заедно, като добри съседи без конфликти, коментира Зеленски в отговор на въпрос защо европейските държави още купуват руски газ и петрол. "От години това е така, цялата инфраструктура на доставките е създадена така - най-големите обеми преминаваха през територията на Украйна. Така беше - всички живеехме на един континент", допълни той.

Благодарение на голямата зависимост обаче Русия е започнала да използва петрола и природния газ като средство за натиск. "Това беше така за Украйна, за украинците. Русия играеше с цените на енергоресурсите и същото започна да прилага и за другите държави", категоричен беше Зеленски. Той поясни, че Украйна е била много силно обвързана в икономическо отношение с Русия преди години и затова и натискът, който е можела да оказва тя, е бил по-силен.

Полша не използва опита на Украйна в борбата с дроновете

Полша е една от първите държави, които оказаха подкрепа за Украйна, полски военни анализатори обсъждат нестандартните действия на украинската армия и предупреждават за възможни провокации. Полша е и страната с един от най-големите военни бюджети в Европа. И въпреки тази близост, знания и възможности, Варшава не приложи нищо от наученото от Украйна при борбата с дронове, отбелязва украинският военен наблюдател Олександър Коваленко.

Той определя реакцията като "паническа и слабо ефективна" и посочва, че Варшава не се е подготвила за такива действия, въпреки че сама предупреждава за опасността за нападение на Русия.

В своя канал в Telegram Коваленко сочи, че срещу дроновете, повечето от които примамки без бойна глава и на стойност 7000-10 000 долара, Полша е използвала ресурси за милион. В крайна сметка е свалила едва 25% от летящите цели.

Коваленко отбелязва, че според данните атаката към Полша е била по-масова, но украинските ПВО са успели да унищожат част от дроновете и са предотвратили "пълното фиаско" на полската отбрана.