Ще оцелее ли проектът за съвместния френско-германски боен танк?

Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер изрази съмнения за бъдещето на съвместния френско-германски проект за основен боен танк Main Ground Combat System (MGCS), като предупреди, че евентуално намаляване на френското финансиране може да доведе до нови забавяния, съобщава БТА.

„Винаги има риск, но все още нищо не е решено“, заяви Папергер пред германския вестник „Велт ам Зонтаг“, цитиран от ДПА.

По думите му планираните бюджетни съкращения от страна на Франция биха се отразили негативно на развитието на проекта. „Ако разполагаш с по-малко средства, не ставаш по-бърз, а ние и без това вече сме много бавни“, посочи той.

Проектът беше стартиран от правителствата на Германия и Франция с цел да замени германските танкове Leopard 2 и френските Leclerc чрез създаването на нова наземна бойна система, която да влезе в експлоатация около 2040 г.

В проекта участват Rheinmetall, френската компания Thales и KNDS, създадена след обединението на германската Krauss-Maffei Wegmann и френската държавна компания Nexter.

Паралелно с това германските участници в проекта – Rheinmetall и KNDS Germany – разработват нов основен боен танк, наричан неофициално от специализираните издания Leopard 3. Очаква се първите машини да бъдат въведени в началото на следващото десетилетие.

„Това е невероятно дълъг срок. Днес не мога да кажа дали изобщо ще има такъв танк“, заяви Папергер.

Коментарите му са даде дни след прекратяването на друг мащабен френско-германски отбранителен проект – програмата за изтребител от ново поколение Future Combat Air System (FCAS). Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон обявиха прекратяването на проекта, след като компаниите Dassault Aviation и Airbus не успяха да постигнат съгласие по ключови въпроси в преговорите.