USDT за кратко изпревари етера по пазарна капитализация, подсещайки за реалността

За няколко часа миналия уикенд, стейбълкойнът USDT на Tether стана по-ценен от етера.

Изпреварването беше кратко. Символичната му сила обаче беше по-трудна за пренебрегване.

Етерът – токенът, който е базиран върху блокчейна Ethereum, отдавна се разглежда като един от най-важните криптоактиви и показател за растежа на децентрализираните финанси. USDT на Tether, за разлика от него, е проектиран да поддържа стабилна стойност от 1 долар и функционира предимно като дигитален долар за търговия и плащания.

Това, че един стейбълкойн може за кратко да изпревари етера по пазарна стойност, говори за по-широката промяна, която се случва в дигиталните активи.

Неотдавнашният спад при цените на криптовалутите удари много от монетите, които някога привличаха инвеститори с визия за финансово бъдеще, задвижвано от блокчейна. Етерът поевтиня рязко спрямо върховете си, обременен от разпродажбите на по-широкия пазар, нарастващата конкуренция от по-нови мрежи и постоянните опасения относно уязвимостите в сигурността, фрагментираната ликвидност и дали активността в мрежата на Ethereum в крайна сметка се превръща в стойност за самата монета.

Предизвикателството на Ethereum все повече се описва като парадокс на стойността. Активността продължава да расте в различни части от екосистемата, но инвеститорите са все по-малко убедени, че растежът непременно се превръща в търсене на самия етер.

В същото време стейбълкойните продължават да се разрастват. Правителствата разработват законодателство, насочено към интегрирането им във финансовата система, платежните компании експериментират с дигитални долари за разплащане, а трейдърите все повече разчитат на тях като вход към криптоикономиката.

Това улавя едно от определящите напрежения в криптосектора днес. Някои от най-успешните инструменти в индустрията печелят потребители и стават все по-вградени във финансовата система, дори когато много от активите, които някога са представлявали историята на растежа на сектора, се борят да привлекат капитал.

„Това, което ни се казва, е, че осезаемите части на криптосектора, частите, които наистина са интегрирани, продължават да растат - включително стейбълкойните, сетълмента, плащанията, а за областите, които са по-спекулативни и циклични, започва да се повдига въпросът за тяхната дългосрочна стойност“, посочва Захир Ебтикар, главен директор по стратегиите на блокчейн проекта Plasma.

Тези съмнения сякаш достигнаха своя връх през изминалия уикенд. Спадът в цената на етера от августовския ѝ връх достигна приблизително 70%, след като почти всяка криптовалута беше обхваната от ускоряващия се срив при пазарния лидер биткойн. Това намали пазарната стойност на етера до едва 182 млрд. долара миналата събота. В същото време в обращение имаше тетери за около 187 млрд. долара, което направи стейбълкойна за кратко втората по големина на пазарната капитализация криптовалута след биткойна. Седмица по-късно цената на етера поскъпва с 6,7% за последните седем дена до 1674 долара, което е минимален ръст и за денонощието.

Пазарната капитализация на етера (в оранжево) и на USDT (в бяло). Графика: Bloomberg LP

От пускането си през 2014 г. тетерът се превърна в аномалия сред хилядите цифрови токени, които последваха създаването на биткойна. Докато етерът трябваше да бъде „по-добрият“ биткойн, тетерът беше създаден, за да реши два основни проблема на ранния пазар на криптовалути: високата волатилност на цените и трудностите при конвертирането на активи между традиционните пари и криптовалути.

Обслужването на тези нужди, както и осигуряването на ликвидност на борсите, вече направи тетера най-търгуваната криптовалута по дневнотъргуван обем. Това се случи, въпреки че монетата продължава да работи предимно извън регулаторните насоки, установени за цифровите активи в САЩ от администрацията на Доналд Тръмп.

„Това определено показва, че стейбълкойните са тук, за да останат и ще станат по-интегрирана част от нашата финансова система“, коментира Тиан Зенг, главен изпълнителен директор и информационен директор на фирмата за криптотърговия Third Eye.

Междувременно мрежата на Ethereum страда от така наречения парадокс на стойността, при който мрежовите подобрения продължават да оказват натиск върху цената на етера. Най-шумните му поддръжници сега представят мрежата като магистрала към Wall Street. И все пак приемането остава частично и бавно и е съпроводено със засилена конкуренция. Макар блокчейнът все още да е най-ценната платформа за децентрализирани финанси, новодошли като Hyperliquid бързо го изпреварват по много показатели, включително такси.

Кристофър Пъркинс, главен изпълнителен директор на 250 Digital Asset Management, посочи, че общата среда остава неблагоприятна за повечето криптовалути.

Капиталът на инвеститорите на дребно преследва „нови лъскави АІ играчки“ и слабостите, открити от АІ, разтърсиха доверието на някои места на пазара, коментира още той, като допълва, че не така благоприятната макросреда на надвиснала инфлация и очаквания за лихвени повишения също не помага.