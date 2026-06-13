Удвояването на периода за гражданство удари най-популярната програма "Златна виза" в Европа

Интересът на инвеститорите към португалската „златна виза“ – най-популярната програма за получаване на право на пребиваване чрез инвестиции в Европа – отслабва, след като правителството удвои срока, който чужденците трябва да изчакат, за да получат право на португалско гражданство, съобщава Bloomberg.

Педро Лино, изпълнителен директор на Optimize Investment Partners – компания, която управлява един от водещите фондове за „златни визи“ в Португалия – казва, че около 40 инвеститори, предимно от САЩ и Азия, са изтеглили парите си от началото на годината поради промените. Сумата възлиза на около 20 млн. евро, а адвокатите твърдят, че още хиляди инвеститори подготвят съдебни искове срещу държавата.

Според Лино новите инвестиции също са намалели в навечерието на новото правило, което беше въведено през май. Фондът му е генерирал нови инвестиции за само около 50 млн. евро през първите пет месеца на тази година в сравнение с 80 млн. евро за същия период година по-рано.

„Това е значителна промяна, която доведе до охлаждане на интереса на инвеститорите и предизвика някои изтегляния“, казва Лино в интервю за Bloomberg News след завръщането си в Лисабон от посещение в САЩ, където е рекламирал програмата. „Това е удар по репутацията на Португалия.“

„Продължаваме да привличаме инвестиции, но те са по-малко от миналата година и някои инвеститори са решили да напуснат програмата“, добавя той.

Промените в така наречения закон за гражданството означават, че повечето инвеститори по програмата „Златна виза“ вече трябва да изчакат десет години, за да получат право на гражданство, вместо пет. По-строгите правила имат за цел да ограничат притока на имигранти. Португалия вече има рекордните 1,5 млн. жители, родени в чужбина, или около 15% от общото население. Това е почти три пъти повече, отколкото през 2019 г., според Агенцията за интеграция, миграция и убежище на страната (AIMA).

Откакто беше създадена по време на финансовата криза през 2012 г., португалската „златна виза“ е привклякла над 7 млрд. евро, което я превръща в една от най-популярните програми в Европа. Съгласно настоящите правила чужденците могат да получат право на гражданство, като инвестират минимум 500 хил. евро в инвестиционен фонд или като направят дарение от поне 200 хил. евро на културна организация с нестопанска цел. За разлика от подобни програми в Европа, от кандидатите се изисква да прекарват средно само седем дни годишно в страната, а до май те можеха да получат право на гражданство само за пет години.

На Бенджамин Тротер, американски инвеститор по програмата за „златни визи“, който се записва в нея през 2021 г., са му оставали само четири месеца, за да получи португалско гражданство, когато промените влизат в сила. Той решава да се откаже от програмата, вместо да чака още десет години, за да получи португалския си паспорт.

„Обърнах живота си с главата надолу, за да кандидатствам за португалско гражданство чрез „златната виза“, а сега те променят правилата на играта“, каза Тротер, 47-годишен технологичен предприемач от Остин, щата Тексас, в телефонно интервю. „Писна ми и вече няма да играя тази игра. Това е лудост“.

Според най-новия доклад на имиграционната агенция AIMA през 2024 г. гражданите на САЩ са съставлявали най-голямата част от инвеститорите по програмата „Златна виза“, следвани от граждани на Китай и Русия. Лино казва, че инвеститорите обмислят и подобни програми в страни като Италия и Гърция.

„Инвеститорите в „златни визи“ вече не могат да търпят никакви по-нататъшни законодателни промени“, заяви Мадалена Монтейро, португалски адвокат по имиграционни въпроси в Liberty Legal, която представлява някои от инвеститорите, планиращи да заведат дело срещу португалската държава във връзка с промените. „Португалия трябва да разбере, че ако не направи нищо, за да обърне тази ситуация, ще ѝ бъде трудно да привлича чуждестранни инвеститори, когато има нужда от тях.“

Последиците потенциално могат да се простират отвъд инвестиционните фондове. Музеите и другите културни институции, които са получавали дарения чрез програмата, вече отбелязват рязък спад в новите дарения, заяви Сара Реболо, основателка на Prime Legal, фирма, която подкрепя инвеститорите по програмата „Златна виза“.

Въпреки промяната обаче някои кандидати за „златна виза“ планират да останат в програмата. Джим Дейвис, геолог в нефтения и газовия бизнес в Тексас, който е кандидатствал чрез дарение, е сред онези, които не са се отчаяли.

„Знаех, че нещата няма да вървят гладко, но все пак смятам, че това е добра инвестиция и добър план Б за живота ми“, казва Дейвис по телефона. „Португалия е толкова чудесна страна за живеене, просто трябва да изчакаш малко, за да получиш гражданство“.