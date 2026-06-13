След успеха на SpaceX на борсата Tesla вече не е „златното дете“ на Илон Мъск

Що се отнася до взаимосвързаните компании на Илон Мъск, Tesla Inc. вече не златното дете.

Първичното публично предлагане на Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, на стойност 75 млрд. долара повиши стойността на компанията над 2 трлн. долара в петък, надминавайки 13-цифрената пазарна капитализация на Tesla от около 1,5 трлн. долара, съобщава Bloomberg.

До тази седмица Tesla беше по същество единственият начин за обикновените инвеститори да включат предприятията на Мъск в портфолиото си. Сега, когато SpaceX е публично достъпна, компанията и нейните активи – от изкуствен интелект до космически пътувания – веднага се превърнаха в по-привлекателна алтернатива и то когато Tesla е затънала в слаби фундаменти и затруднени продажби на своите автомобили.

Акциите на SpaceX поскъпнаха с над 19% при дебюта си, превръщайки Мъск в първия трилионер в света. В първия си ден на публичния пазар през 2010 г. акциите на Tesla поскъпнаха още повече, с около 41%. Акциите са увеличили стойността си с около 25 000% оттогава, в сравнение със скок от 610% за S&P 500. В петък обаче стойността им се повиши малко повече от по-широкия пазар.

Потоците от инвестиции на дребно в Tesla започнаха силно тази сутрин, но откакто SpaceX стана достъпна, „има само една акция на радара на [инвеститорите на] дребно“, коментира Вирадж Пател от Vanda Research.

„Изкуственият интелект е новият електромобил“, каза той.

Амбициозната визия на Мъск и успехът на акциите на Tesla през последните 16 години му спечелиха легион от последователи сред инвеститорите на дребно. Анализаторът на BNP Paribas Джеймс Пикариело изчислява през април, че кохортата притежава 40% от акциите на Tesla. Преди първичното публично предлагане тези инвеститори бяха направили поръчки на стойност 100 млрд. долара за акции на SpaceX.

Много фенове на Мъск се надяват SpaceX да отчете подобен, ако не и по-голям, растеж от Tesla, предвид обширните амбиции на компанията. Но SpaceX може да се окаже измъчвана от същите проблеми с оценката, пред които е изправена Tesla от години.

„Днес има само около 15 компании, които струват един трилион долара“, посочва Ранд Милууд, инвестиционен съветник в Guardian Wealth Advisors. „Ако погледнете тези компании, повечето от тях съществуват от дълго време. Те са много успешни, имат положителен паричен поток, всякакви такива неща, но това не е SpaceX“, допълва още.

За да избегнат разсейване на вниманието на инвеститорите, някои анализатори смятат, че може да предстои сливане между двете фирми. И за двете компании налице са припокриващи се случаи на употреба в областта на АІ, роботиката и мобилността – и имат шеф, който има навика да сключва нетрадиционни корпоративни сделки.