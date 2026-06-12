Стартът на търговията със SpaceX даде тласък на Wall Street в последния ден от седмицата

Wall Street приключи с повишения в петък, след като силният старт на SpaceX подкрепи настроенията, а надеждите на инвеститорите за сключването на потенциално мирно споразумение между САЩ и Иран се засилиха, съобщава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 353,51 пункта, или 0,70%, до 51 202,29.

Основният S&P 500 отбеляза ръст от 37,16 пункта, или 0,50%, до 7431,46 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа увеличение от 79,184 пункта, или 0,31%, до 25 888,84 пункта.

Производителят на ракети на Илон Мъск дебютира на Nasdaq на цена от 150 долара за акция, като се търгува под борсовия код SPCX. Това е над цената от 135 долара при първичното публично предлагане. Цената на акцията скочи с повече от 20% малко след отварянето и накрая затвори с ръст от 19% до 161,11 пункта.

Поскъпването на книжата на SpaceX засили доверието на инвеститорите, което накара някои на Wall Street да смятат, че други акции може да са подценени.

„Парадът на IPO-тата, който сега изглежда, че се превръща в блъсканица, се задаваше отдавна“, каза Марк Клайн, главен изпълнителен директор и президент на SuRo Capital. „SpaceX ще бъде барометърът.“

„Когато погледнем към бъдещето на IPO пазара, има много компании, които искат да излязат на борсата, но може да очакваме някои от по-важните имена са изчакат да видят какво ще се случи, защото толкова много капитал се влива в една шепа компании“, добави той.

Търговията с технологични акции беше смесена през деня, но напоследък се засилва на фона на надеждите за успешен дебют на SpaceX, която е и индикатор за интереса към изкуствения интелект заради своето подразделение xAI. Акциите на любимеца в областта на изкуствения интелект Nvidia останаха почти без промяна, докато цената на книжата на Advanced Micro Devices и Alphabet отбелязаха ръст съответно от 4,73% и 1,91%. Акциите на Broadcom и софтуерната компания за изкуствен интелект Palantir Technologies приключиха на червено, както и тези на Amazon.

Доходността по американските държавни облигации отбеляза леко повишение в петък след рязък спад през предходната сесия, докато трейдърите следяха перспективите за разрешаване на конфликта в Близкия изток.

Доходността по 10-годишните държавни облигации – основният бенчмарк за ипотечни кредити, автокредити и дългове по кредитни карти – се повиши с повече от 1 базисен пункт до 4,483%.

Доходността по 2-годишните държавни облигации, която обикновено се движи в синхрон с решенията на Федералния резерв за краткосрочните лихвени проценти, отбеляза ръст с повече от 1 базисен пункт до 4,087%. Доходността по 30-годишните държавни облигации, която обикновено следва геополитическите събития, се повиши с повече от 2 базисни пункта до 4,972%.

Цените на петрола спаднаха в петък, след като стана ясно, че САЩ и Иран се доближават до споразумение за отваряне на Ормузкия проток, въпреки че високопоставен представител на администрацията на Тръмп заяви, че изходът все още не е сигурен.

Представителят каза, че вероятността САЩ и Иран да подпишат споразумение в близките дни е 80%.

„Не е 100%“, каза той. „Тяхната система е много сложна. Повечето хора, с които сме разговаряли, и повечето лица, които имат власт в тяхната система, искат да подпишат това споразумение, но не всички.“

Фючърсите върху петрола сорт Брент се понижиха с 3,4% до 87,33 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI – с 3,2% до 84,88 долара за барел. За седмицата цените отбелязват спад от около 6%, макар че все още са с над 20% нагоре от старта на атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Златото се насочи към втора поредна седмична загуба, тъй като очакванията за по-високи лихвени проценти оказаха натиск върху ценния метал преди срещата на Федералния резерв следващата седмица.

Спот цената на златото се задържа на ниво от 4225,73 долара за тройунция и отбеляза спад от 2,4% за седмицата.

Фючърсите върху златото в САЩ се повишиха с 3% и затвориха на ниво от 4238,80 долара.