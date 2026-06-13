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Нагел: Цените ще останат по-високи, дори и войната в Иран да приключи скоро

Почти подозирам, че никога няма да се върнем към ситуацията, която имахме преди този регионален конфликт, заяви управителят на Бундесбанк

15:34 | 13.06.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Цените вероятно ще останат високи за по-дълго време, дори ако войната в Иран приключи скоро, заяви президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел в интервю за Deutschlandfunk, цитирано от Bloomberg.

„Може дори да не се върнем към надграждането на данните, които имахме преди този конфликт, защото веригите за доставки очевидно са се променили и рисковите премии също може да се увеличат“, каза Нагел, член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), имайки предвид премиите, които може да се изискват за транспортиране на стоки през Ормузкия проток.

ЕЦБ повиши лихвените проценти в четвъртък за първи път от 2023 г. насам – ход, който Нагел определи като необходим поради покачващите се цени в светлината на конфликта. Той отхвърли критиките, че това може да попречи на икономическия растеж.

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Централната банка също е готова да повиши лихвите отново през юли, каза Нагел по-рано тази седмица. Потребителските цени в еврозоната се повишиха с 3,2% през май, докато бизнес активността се свива.

„Почти подозирам, че никога няма да се върнем към ситуацията, която имахме преди този регионален конфликт“, каза Нагел в интервюто за Deutschlandfunk. Светът „може да продължи да бъде оформян от несигурности и промени отвъд този конфликт“, допълни още.

Повишаването на лихвените проценти в краткосрочен план ще направи „рефинансирането“ по-скъпо, посочи също така Нагел. „Но в дългосрочен план ние правим най-голямата услуга на икономиката, като ясно показваме, че ценовата стабилност е част от уравнението“, допълни той.

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Последна актуализация: 16:17 | 13.06.26 г.
Йоахим Нагел бундесбанк ецб икономиката на ес кризата в иран
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Коментари

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1
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Az_Kocho
преди 26 минути
Естествено че цените няма да паднат. Те падат само при рецесия или депресия. Говоря за цените на услугите които са най лепкави. Цените на активите са друго нещо те вече падат на някой пазари (имоти) или повсеместно (биткойн, злато, сребро и т.н)
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