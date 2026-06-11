Понижението на лихвите от страна на ЕЦБ не успя да сломи оптимизма на борсите в Европа

Основните европейски борсови индекси приключиха сесията с ръстове, докато инвеститорите оценяват решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши лихвите за първи път от 2023 г.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,54% до 621,53 пункта.

Германският измерител DAX отчете повишение от 0,06% до 24 209,71 пункта.

Френският показател CAC записа ръст от 0,48% до 8200,8 пункта.

Британският индекс FTSE се повиши с 0,48% до 10 303,88 пункта.

ЕЦБ очаквано повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г., тъй като представителите ѝ прецениха, че вече не могат да пренебрегват ускоряването на инфлацията, предизвикано от войната на САЩ и Израел в Иран. След повече от три месеца военни действия, които поддържат цените на петрола високи, лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25%, 2,40% и 2,65%, считано от 17 юни 2026 г.

Според новите базови прогнози на ЕЦБ се очаква общата инфлация да бъде средно 3,0% през 2026 г., 2,3% през 2027 г. и 2,0% през 2028 г. За инфлацията без компонентите енергоносители и храни (базисната инфлация) в базовата прогноза се предвижда средно равнище от 2,5% през 2026 г. и 2027 г. и 2,2% през 2028 г.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 11 юни.

Междувременно Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че икономиката на еврозоната е изправена пред нови предизвикателства заради ескалацията на конфликта в Близкия изток и последвалото поскъпване на енергийните суровини. Актуализираните прогнози на фонда, които отразяват по-продължителните прекъсвания на енергийните доставки, предвиждат растежът на икономиката на еврозоната да достигне 0,9% през 2026 г. и 1,2 на сто през 2027 г. В същото време общата инфлация се очаква да се ускори до 2,8% през 2026 г. и 2,3 на сто през 2027 г.

В отделен доклад Световната банка понижи прогнозите си за глобалния икономически растеж за тази година и заяви, че две трети от икономиките са отчели влошаване на перспективите, тъй като войната в Близкия изток нарушава търговските потоци и повишава цената на вноса. Световната икономика ще се разшири с 2,5% през 2026 г., предупреждава базираната във Вашингтон международна финансова институция. Това е по-малко от януарската прогноза за ръст от 2,6% и би представлявало най-слабият икономически резултат, откакто пандемията от Covid-19 предизвика глобална рецесия през 2020 г.

На фона на тези новини акциите на германската софтуерна компания SAP поевтиняха с 6,5%, докато книжата на Rheinmetall поскъпнаха с 1,9 на сто. Цената на акциите на Airbus се повиши с 0,17 на сто, докато книжата на Volkswagen заличиха 1% от стойността си.