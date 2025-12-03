Русия увеличава износа на петрол, но има проблеми с доставките през ноември

Русия има проблеми с доставките на петрол през ноември, показват данните от наблюденията на Bloomberg. Поне два танкера избягват преминаването през Червено море и обикалят покрай нос Добра надежда на път към азиатските клиенти. Танкерите със сорта EPSO пътуват вече 12 дни спрямо средно около 8 дни по-рано.

Заради тези забавяния в открити води към края на ноември има 180 млн. барела, което е с 21% повече спрямо средното за последните три месеца. Така износът се увеличава леко (210 хил. барела) до средно 3,46 млн. барела на ден през ноември. За първи път, след като САЩ обявиха санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" в средата на октомври, има увеличение на износа.

Въпреки повишените количества няма промяна в получените средства - по средно 1,13 млрд. долара седмично през ноември. Според оценките на Argus Media руският сорт "Уралс" вече се търгува за около 43-44 долара за барел, докато по-тежкият сорт EPSO - за около 54 долара.

Основни купувачи са Китай и Индия, които обаче обявяват, че намаляват покупките заради американските санкции. По-късно през тази седмица руският президент Владимир Путин ще пътува до Индия в опит да насърчи икономическите връзки и продажбата на петрол.

"Далекобойни" санкции

Проблемите с доставките могат да се задълбочат, след като Украйна удари два танкера, превозващи руски петрол (плаващи под гамбийски флаг) в Черно море. И двата танкера са от т.нар. "сенчест флот" на Русия и се движат в нарушение на правилата. Заради тези операции руският президент Владимир Путин предупреди, че ще увеличи атаките по пристанището в Одеса и корабите там, а като крайна мярка може да се стигне до "отцепването" Украйна от достъп до Черно море.

Руски военни анализатори припомнят масираните удари с балистични ракети по пристанището в Одеса от 2023 година насам, както и дроновете, които нанесоха щети по газова инфраструктура в пристанището в Измаил преди няколко месеца. Това са съоръжения по Трансбалканския газопровод, по който Украйна може да получава газ от Азербайджан и втечнен газ. Русия атакува Одеса докато на посещение в града беше гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Гръцки медии съобщиха, че балистична ракета е паднала на метри от кортежа на украинския президент.

Украйна атакува с дронове и ракети още и петролните терминали в Новоросийск, което е най-голямото руско пристанище. По данни на Bloomberg през ноември Киев е извършил рекорден брой атаки срещу поне 14 руски рафинерии. Масираните атаки по петролни съоръжения започнаха в края на август и украинските власти наричат операциите "далекобойни санкции".