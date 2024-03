Руска ракета се взриви в близост до кортежа на Зеленски в Одеса

След атаката с дронове в ранните часове на 6 март, Русия изстреля и балистична ракета по Одеса по време на посещението на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в града. Гръцки медии съобщават, че ударът е бил на метри от кортежа на украинския президент Володимир Зеленски.

Малко след това двамата са разговаряли и са направили изявления пред медиите на пристанището в Одеса. "За нас това е най-доброто напомняне, че тук се води истинска война", коментира премиерът Мицотакис по повод нападението по време на съвместната пресконференция на двамата, цитиран от "Прототема". Той посочи, че Атина ще продължи да подкрепя Украйна, но в рамките на своите възможности и без да отслабва отбранителните възможности на Гърция.

"Можете да видите с кого си имаме работа - все едно им е по кого удрят - военни или цивилни, дали тук са международни гости", отбеляза и Зеленски. Той допълни, че при атаките над Одеса днес има жертви и загинали, но не знае повече подробности. Украинският президент отбеляза още необходимостта да бъде подсилена противовъздушната отбрана на Украйна.

Атаката беше осъдена от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. В X (Twitter) той я отредели като "знак на страхливата тактика на Русия" в тази война.

