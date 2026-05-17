Американските петролни гиганти печелят от скъпия петрол, но не разширяват добивите си

Към момента енергийнният сектор в състава на S&P 500 се повишава с 32% на фона на добрите финансови отчети и печалбите, които петролните компании не са виждали от години. Очакванията са , че това ще продължи и в следващите месеци. В същото време петролните компании не увеличават сондажите и не откриват нови работни места, пише The Wall Street Journal.

Изданието цитира данни на Baker Hughes, според които броят на петролните сондажи в САЩ е намалял с 11% в последните 12 месеца, а Министерството на труда отбелязва, че заетостта в сектора е на най-ниското ниво от 1972 година насам. Традиционно петролният сектор в САЩ започва да разширява добивите при поскъпване петрола, предлагайки високоплатени работни места в няколко ключови щата, сред които Тексас и Ню Мексико (сърцето на шистовата индустрия). Сега технологичният напредък при сондажите и опасенията за нестабилност, които има индустрията, свиват интереса.

За пазарните анализатори това положение обаче само означава повече печалби за компаниите - намаляване на разходите при по-скъп петрол.

Оценки сочат, че свободният паричен поток на Exxon, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, или BigOil, се е увеличил с 84% през първото тримесечие спрямо четвъртото тримесечие, и вече достига 36 млрд. долара.

В същото време скъпите горива вече се отразяват на домакинствата в САЩ. Според анализите американците са похарчили над 45 млрд. долара повече за бензин и дизел от началото на войната в Иран спрямо същия период на 2025 година, сочи проучване. Разко увеличаващите се разходи се отразяват най-сериозно на хората с ниски и средни доходи, допълва още изданието.

В същото време приходите за инвеститорите се разрарастват - печалбите от търговията с петрол добавят допълнително добро настроение на пазарите, където вече има значтелни ръстове, свързани с изкуствения интелект. Американският президент Доналд Тръмп , който дойде на власт с обещания за намаляване на инфлацията и цените на горивата, пък е категоричен, че войната в Иран всъщност е от полза за САЩ, които са водещият износител на петрол.

Американски анализатори отбелязват, че като цяло повечето американски потребители плащат по-високи разходи, а ползите се разпределят за богатите. Същото се случи и с енергийната криза след началото на войната в Украйна - през 2022 година 50% от печалбите на американските енергийни компании отидоха при най-богатия 1% от американците.

Сега, благодарение на данъчни отстъпки, американците все още плащат по-малко спрямо кризата преди няколко години - и като цена на горивата, и като дял от доходите си. Но облекченията започват да намаляват през май и хората ще бъдат изложени в по-голяма степен на високите цени, предупреждава WSJ. Данните вече показват, че американците с доходи под 125 хил. долара годишно намаляват покупката на бензин, а при хората с по-високи доходи почти не се забелязва промяна в потреблението на горива и причината за това са увеличените приходи от финансови активи и ралитата на фондовите пазари в последните седмици.