Цената на тока в Европа намалява след войната в Иран и причината са ВЕИ

Изненадващо цената на електроенергията за европейските домакинства е намаляла от началото на войната в Близкия изток, сочат данните от Индекса на цените на цените на електроенергията за домакинствата (HEPI), цитирани от Euronews. Той следи крайните енергийни цени в столиците на европейските държави и според него между 2 февруари и 1 април цената на тока се е понижила с 3,1% (от 0,2613 евро за киловатчас до 0,2531 евро за киловатчас).

Причината за това е увеличаването на дела на зелената енергия през пролетта, с което се неутрализира скокът на природния газ. Също така на пазара влияе и традиционното свиване на потреблението - след пика през зимата и преди увеличаването на търсенето на електроенергия за охлаждане през лятото.

Най-голям спад на цената на тока се наблюдава в Талин (19%), Копенхаген (15,9%) и Стокхолм (15,2%). В София няма промяна, защото цената за бита се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В някои държави на континента има спад на цената и заради фискалните мерки на правителствата - намаляване на ДДС или други такси. Сред тях са Испания (цената на тока в Мадрид намалява с 10,9%), Великобритания (в Лондон спадът е от 3,7 на сто) и Кипър (в Никозия спадът е от 7,2%).

В няколко държави има ръст на цената на тока и лидер е Рим, където сметките са се повишили със 7,9%, следван от Дъблин (5,7%) и Лисабон (5,4%). В Будапеща има незначителен ръст на цената на тока от 0,1%. Причината като цяло е по-големият дял на природния газ в енергийния микс на тези държави.

Войната в Близкия изток се отразява именно върху цената на газа за бита. Според HEPI увеличението е от 6,8% - от 0,1067 евро за киловатчас до 0,114 евро за киловатчас. Най-голям е ръстът на цената в Брюксел (28,8%), Берлин (28,6%) и Атина (21,3%).

В Мадрид обаче цената намалява със 7,9%, в Любляна - с 4%, а във Варшава - с 3,5%.