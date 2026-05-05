Газът за българския бизнес е най-евтиният в ЕС в края на 2025 г.

През втората половина на 2025 година газът, който плащат небитовите потребители, е най-евтиния в целия ЕС, сочи статистиката на Евростат. Според данните в последните шест месеца на годината българският бизнес е плащал средно по 0,0414 евро за киловатчас природен газ. На обратния полюс са Швеция (0,1065 евро), следвана от Финландия (0,863 евро) и Германия (0,713 евро).

Средната цена на газа за индустрията в ЕС е 0,0605 евро за киловатчас.

При домакинствата цената в България е една от най-ниските и е малко над 0,06 евро за киловатчас. Най-евтиният газ в края на 2025 година са плащали унгарските домакинства - 0,34 евро за киловатчас. Цената на природния газ за бита е най-висока в Швеция - 0,2092 евро за киловатчас, както и в Нидерландия (0,1719 евро, но повече от половината от тази цена са данъци и такси).

Средно делът на данъците и таксите в цената на природния газ за домакинствата в ЕС е 31%, отбелязва още Евростат.

Цената на електроенергията за бизнеса е под средната за ЕС

Въпреки че се оплакват от големите разходи за електроенергия, компаниите в България плащат под средното за ЕС ниво. През втората половина на миналата година цената е била малко над 0,14 евро за киловатчас. Средно в общността цената с данъци и такси е 0,157 евро за киловатчас.

Най-евтина електроенергия плаща бизнесът във Финландия (0,0748 евро за киловатчас) и в Швеция (0,097 евро за киловатчас). На обратния полюс са Ирландия (0,2552 евро), Кипър (0,2429 евро) и Германия (0,2264 евро).

Цената на електроенергията за домакинствата в България е регулирана, но не е най-ниската в ЕС - 0,1355 евро за киловатчас. Пред нас са Унгария (0,1082 евро за киловатчас) и Малта (0,1282 евро). Най-скъпа електроенергия плащат в Ирландия - 0,4042 евро за киловат, както и в Германия (0,3869 евро) и Белгия (0,3499 евро).

Средно домакинствата в ЕС са плащали по 0,2896 евро за киловатчас през втората половина на 2025 година. Средно данъците и таксите (за пренос и разпределение, например), съставляват към 29% от цената на електроенергията, която плащат домакинствата в ЕС.